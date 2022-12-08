Как быстро и дешево решить проблему «текущего» лобового стекла

Морозы, потом прогревы до комфортной человеку температуры, а после снова резкое и быстрое охлаждение — жесткое, если не сказать жестокое, испытание для любого уплотнителя. А если в таком ритме проходит несколько лет, то любое качество, даже самое лучшее, уступит стихии. Резина продержится чуть дольше стекольного герметика, но все равно сдастся. Чего уж говорить про «жидкую прокладку», на которую и клеят «триплексы». Оттого и текут лобовые стекла на подержанных авто на 6—8 год эксплуатации — кому как повезет.
Кстати, нередко встречаются и куда более «ранние» случаи: например, Volvo XC60 первого поколения страдала подобным недугом фактически с рождения. Если водитель умудрялся отъездить на машине без замены стекла хотя бы пару лет, то «триплекс» начинал истошно протекать, заливая проводку и потолочный фонарь. Причина — ошибка на производстве, неполадки связанные с режимом экономии, когда робот просто недоливал стекольный герметик при сборке. Наверняка, такие примеры найдутся и на других конвейерах.
Так что же делать — неужели переклеивать? В идеальных условиях — безусловно, это единственный технологически корректный выход из ситуации. Но где мы и где те самые условия? Поэтому приходится искать простое и дешевое решение, чтобы получить отсрочку. И оно есть.
Первым делом стоит определить место течи: теплый гараж и бутылка воды помогут. Как только «брешь» будет найдена, следует вооружиться тряпкой, очистителем стекол, а лучше обезжиривателем, обработать поврежденную плоскость и дать просохнуть. Последний этап — тот самый стекольный герметик, который можно купить в магазине: подойдет и в тубе, и в шприце, главное — чтобы качество «клея» не вызывало подозрений. Заранее надо определиться с цветом: хорошо бы попасть в заводской.
Наносим и аккуратно распределяем клей резиновой перчаткой с заходом не менее сантиметра с каждой стороны от протечки. А дальше — ждать. Сколько? Это написано в инструкции, которую неплохо было бы соблюсти, чтобы потом не переделывать. Такой подход позволит «перезимовать», а в случае аккуратного исполнения правил получить несколько лет на спокойное накопление средств для замены стекла. Плановое, а не в режиме «пожарной машины».
Отдельно стоит вопрос о параллельном импорте: как будут себя вести сделанные для жаркой Азии автомобили на российском морозе? Насколько отличается производство машин для ОАЭ от техники для типично зимнего климата? Не удивлюсь, если для пустыни используют совсем другой стекольный герметик, ключевая задача которого противостоять солнцу, а не пробирающему холоду. Но вряд ли сейчас удастся найти правильный ответ — подскажут только время и опыт эксплуатации.