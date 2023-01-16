Какие неожиданные «подлянки» может устроить машина с электронным «ручником»

Электронный «ручник» — находка для «блондинок» любого пола. Нажал на кнопку — машина сама встала «на тормоз». У моделей, оснащенных такой системой, как правило есть функция «авто холд» («auto hold»). Настоящее спасение для тех, кто купил «права», так и не сумев освоить таинственный скилл под названием «тронуться в горку». Зачем это нужно, если есть «элктроручник»? По такой логике классический «рычажный» ручной тормоз нужен только старперам да отморозкам-стритрейсерам для каких-то необъяснимых для стандартного «блондина» манипуляций.
Как бы то ни было, от природы не убежишь: больше комфорта и удобства от пользования какой-нибудь системой можно получить, лишь усложнив ее. В той или иной степени. В случае электронного «ручника» на механизмы с измученных нарзаном человеческих плеч и рук переваливается «почетная обязанность» натягивать тросик ручного тормоза. Когда он расслаблен, задние тормозные колодки свободны. Натягивается — прижимает колодки к тормозному диску. Когда мы нажимаем на кнопку электронного «ручника» в салоне, блок управления системой отдает команду электомоторчику привода системы, расположенному под днищем авто, и тот натягивает трос. Выключаем систему — натяжение пропадает.
Все классно. Но любая электрическая «надстройка» к надежно работающей системе или механизму означает появление сразу нескольких дополнительных мест для вероятной поломки. В случае с «электроручником» к ним сразу же стоит отнести электрические предохранители. Их может быть сразу два — по одному для привода и для блока управления. Если хоть один перегорит в момент, когда автомобиль стоит с включенным «ручником», придется искать спасения в автосервисе. Причем на эвакуаторе: с заблокированными колесами далеко не уедешь.
Кроме того, в схеме этой автомобильной подсистемы обязаны присутствовать несколько электрических разъемов — тоже потенциально проблемное место. Не дай Бог в ходе химчистки салона туда каким-нибудь образом попадет вода! Коррозия со временем «съест» контакты, а «лечение» проблемы потребует вмешательства автоэлектрика. Что касается блока управления электронным ручником, то он, как правило, проблем не доставляет.
Чего не скажешь о самом приводе системы. Он находится под днищем т/с. И потому «купается» в агрессивных реагентах в холодное время года с риском коррозии и заклинивания подвижных частей. А также может в любой момент получить механическое повреждение, когда авто заденет «брюхом» за бордюр в городе или «сядет» на кочку на бездорожье. Подобные беды не грозят машине со старым добрым рычагом «ручника» между передними сиденьями. Но осознать эту концепцию могут «не только лишь все».