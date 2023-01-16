Какие неожиданные «подлянки» может устроить машина с электронным «ручником»

Все классно. Но любая электрическая «надстройка» к надежно работающей системе или механизму означает появление сразу нескольких дополнительных мест для вероятной поломки. В случае с «электроручником» к ним сразу же стоит отнести электрические предохранители. Их может быть сразу два — по одному для привода и для блока управления. Если хоть один перегорит в момент, когда автомобиль стоит с включенным «ручником», придется искать спасения в автосервисе. Причем на эвакуаторе: с заблокированными колесами далеко не уедешь.

Кроме того, в схеме этой автомобильной подсистемы обязаны присутствовать несколько электрических разъемов — тоже потенциально проблемное место. Не дай Бог в ходе химчистки салона туда каким-нибудь образом попадет вода! Коррозия со временем «съест» контакты, а «лечение» проблемы потребует вмешательства автоэлектрика. Что касается блока управления электронным ручником, то он, как правило, проблем не доставляет.

Чего не скажешь о самом приводе системы. Он находится под днищем т/с. И потому «купается» в агрессивных реагентах в холодное время года с риском коррозии и заклинивания подвижных частей. А также может в любой момент получить механическое повреждение, когда авто заденет «брюхом» за бордюр в городе или «сядет» на кочку на бездорожье. Подобные беды не грозят машине со старым добрым рычагом «ручника» между передними сиденьями. Но осознать эту концепцию могут «не только лишь все».