Какие неожиданные «подлянки» может устроить машина с электронным «ручником»

фото globallookpress.com
Что может быть проще и надежнее системы ручного тормоза? Однако и ее люди сумели усложнить и сделать более подверженной поломкам. Хотя и очень удобной для изнеженных граждан. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о «темной стороне» электронного «ручника».
Максим Строкер

Электронный «ручник» — находка для «блондинок» любого пола. Нажал на кнопку — машина сама встала «на тормоз». У моделей, оснащенных такой системой, как правило есть функция «авто холд» («auto hold»). Настоящее спасение для тех, кто купил «права», так и не сумев освоить таинственный скилл под названием «тронуться в горку». Зачем это нужно, если есть «элктроручник»? По такой логике классический «рычажный» ручной тормоз нужен только старперам да отморозкам-стритрейсерам для каких-то необъяснимых для стандартного «блондина» манипуляций.

Как бы то ни было, от природы не убежишь: больше комфорта и удобства от пользования какой-нибудь системой можно получить, лишь усложнив ее. В той или иной степени. В случае электронного «ручника» на механизмы с измученных нарзаном человеческих плеч и рук переваливается «почетная обязанность» натягивать тросик ручного тормоза. Когда он расслаблен, задние тормозные колодки свободны. Натягивается — прижимает колодки к тормозному диску. Когда мы нажимаем на кнопку электронного «ручника» в салоне, блок управления системой отдает команду электомоторчику привода системы, расположенному под днищем авто, и тот натягивает трос. Выключаем систему — натяжение пропадает.

фото globallookpress.com

Все классно. Но любая электрическая «надстройка» к надежно работающей системе или механизму означает появление сразу нескольких дополнительных мест для вероятной поломки. В случае с «электроручником» к ним сразу же стоит отнести электрические предохранители. Их может быть сразу два — по одному для привода и для блока управления. Если хоть один перегорит в момент, когда автомобиль стоит с включенным «ручником», придется искать спасения в автосервисе. Причем на эвакуаторе: с заблокированными колесами далеко не уедешь.

Кроме того, в схеме этой автомобильной подсистемы обязаны присутствовать несколько электрических разъемов — тоже потенциально проблемное место. Не дай Бог в ходе химчистки салона туда каким-нибудь образом попадет вода! Коррозия со временем «съест» контакты, а «лечение» проблемы потребует вмешательства автоэлектрика. Что касается блока управления электронным ручником, то он, как правило, проблем не доставляет.

Чего не скажешь о самом приводе системы. Он находится под днищем т/с. И потому «купается» в агрессивных реагентах в холодное время года с риском коррозии и заклинивания подвижных частей. А также может в любой момент получить механическое повреждение, когда авто заденет «брюхом» за бордюр в городе или «сядет» на кочку на бездорожье. Подобные беды не грозят машине со старым добрым рычагом «ручника» между передними сиденьями. Но осознать эту концепцию могут «не только лишь все».

ТО, эвакуаторы, автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание
16 января 2023
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