Полировка лобового стекла: дешевое решение проблем или очередной развод

С трещиной и сколом все более-менее понятно. Хоть специальным составом, хоть простым клеем, хоть у мастера, хоть самостоятельно во дворе. Сказано об этом немало — повторяться смысла нет. Но что делать с затертым, посеченным камнями стеклом? Через него ничего уже не видно, дворники с трудом пробираются сквозь канавы и овраги, грязь можно отмыть только под напором. Надо менять? Не на тех напали! Будем полировать и точка. Бюджетная услуга — от 2000 рублей — оказалась чрезвычайно популярной и быстро стала широкодоступной. Шлифок, набор насадок да химия — открывай предприятие в любом гараже.

На первый взгляд, гениально. Просто снимаем верхний слой, оставляя абсолютно ровное и прозрачное стекло — дешево и сердито. Однако на практике такой подход приведет лишь к временному улучшению ситуации: лишая триплекс верхнего, наиболее прочного и стойкого к внешнему воздействию покрытия, автовладелец получает очень мягкий «лобаш», затирающийся буквально в течение месяца. Более того, такое стекло уже не может противостоять камням и шипам, коими богаты российские обочины.

Вывод прост: шлифовка и «восстановление» лобового стекла — очередной «перекупский» метод, который позволяет решить проблему лишь на время. Покупатель увидит идеальный триплекс, но уже через несколько недель он затрется и станет непрозрачным, если, конечно, не успеет лопнуть от прилетевшего камушка. Что же касается полировки «для себя», то проводить такую операцию однозначно не стоит — это выброшенные деньги, которые логичнее и мудрее отложить на новый «лобаш».