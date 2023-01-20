Какие критические проблемы могут возникнуть у моторов с прямым впрыском топлива

Не секрет, что один из характерных негативных моментов, выявленных у движков с непосредственным впрыском бензина — это преждевременное воспламенение топливной смеси на малых оборотах. Данный эффект, приводящий, в частности, к разрушению поршней (см. фото ниже), получил обозначение явление Low Speed Pre Ignition (LSPI).
Одна из причин его возникновения — попадание моторной смазки в камеру сгорания. Последнее, чаще всего, как раз и характерно для бэушных машин. Они обычно отличаются солидным километражом и большими зазорами в узлах цилиндро-поршневых групп. И чем больше пробег, тем выше риск преждевременного возгорания топливной смеси.
Впрочем, в техническом плане данная проблема сегодня практически полностью решена, в том числе путем применения особых масел. Речь идет о специальных рецептурах моторных смазок, объединяющих в себе первоклассную масляную основу и особые компоненты, работающие как антиоксидантные присадки.
Так, например, выяснилось, что появлению эффекта LSPI способствуют соединения кальция. Чтобы устранить его, в лубрикантах, используемых для моторов с турбонаддувом и прямым впрыском топлива, снижено содержание кальциевых компонентов. А вместо них теперь используются добавки с примесями магния. Присадки на основе магния могут обеспечить ряд преимуществ для двигателей, таких как снижение износа, улучшение эксплуатационных характеристик и повышение эффективности использования топлива.
Сегодня магний — важный компонент моторного масла, поскольку он, помимо прочего, помогает уменьшить трение между деталями. Что уменьшает износ двигателя и может значительно продлить срок службы агрегата. Кроме того, магний помогает улучшить эксплуатационные характеристики за счет лучшей смазки между деталями. Наконец, присадки на основе магния помогают повысить эффективность использования топлива, обеспечивая лучшее сгорание бензиновой смеси в цилиндрах двигателя.
Важные моменты, связанные с решением проблемы LSPI, в настоящее время отражены в ряде международных «масляных» стандартов, таких как API SP, ILSAC GF6A и ILSAC GF−6B. Их требования были разработаны в том числе и для сохранения хорошей экономичности моторов с прямым впрыском топлива, а также возможностей их защиты от износа. Именно поэтому при эксплуатации таких движков важен правильный подбор масла.
В качестве одного из возможных вариантов применения подобного моторного масла можно рассмотреть оригинальный продукт серии Green Oil+ со спецификацией 5W−40, разработанный специалистами компании Bizol. Это масло создавалось для двигателей с учетом их работы в сложных условиях, включая движение автомобиля в городских пробках.
Для этого в рецептуре масла реализована уникальная технология W-guard, улучшающая его смазывающие свойства при различных режимах работы силового агрегата. Это позволило повысить прочность смазочной пленки для надежной защиты деталей мотора от чрезмерного износа, спровоцированного частыми остановками.
Кстати, масло серии Green Oil+ 5W−40 с успехом можно применять и в автомобилях, где двигатели работают в режиме Start-Stop. Напомним, что такие силовые агрегаты гораздо чаще, чем обычные автомобильные моторы, подвергаются пускам и глушению, а потому испытывают гораздо более высокие нагрузки. Так вот, данный лубрикант позволяет заметно уменьшить износ движка при работе в «старт-стопном» режиме.