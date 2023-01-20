Какие критические проблемы могут возникнуть у моторов с прямым впрыском топлива

Не секрет, что один из характерных негативных моментов, выявленных у движков с непосредственным впрыском бензина — это преждевременное воспламенение топливной смеси на малых оборотах. Данный эффект, приводящий, в частности, к разрушению поршней (см. фото ниже), получил обозначение явление Low Speed Pre Ignition (LSPI).

Одна из причин его возникновения — попадание моторной смазки в камеру сгорания. Последнее, чаще всего, как раз и характерно для бэушных машин. Они обычно отличаются солидным километражом и большими зазорами в узлах цилиндро-поршневых групп. И чем больше пробег, тем выше риск преждевременного возгорания топливной смеси.

Впрочем, в техническом плане данная проблема сегодня практически полностью решена, в том числе путем применения особых масел. Речь идет о специальных рецептурах моторных смазок, объединяющих в себе первоклассную масляную основу и особые компоненты, работающие как антиоксидантные присадки.