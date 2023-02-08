Ремонт в законе: как заставить автодилера починить машину по гарантии

— Сейчас многие автодилеры под предлогом «заморозки деятельности» компаний-автопроизводителей на российском рынке пытаются отказывать автовладельцам в ремонте их машин по гарантии. Это незаконно, — считает автоэксперт Сергей Бургазлиев.

По его словам, за последний год в российском законодательстве о правах потребителя ровным счетом ничего не изменилось. Согласно его положениям, гарантийные обязательства со стороны компании-продавца перед клиентом могут исчезнуть лишь в случае ликвидации ее юрлица. Пока представительство иностранного автобренда в России и дилер, продавший автомобиль гражданину, не ликвидированы установленным законом путем, гарантийный ремонт машины возможен и его следует добиваться.

Когда автодилер не выполняет гарантийных обязательств, автовладельцу следует составить в письменном виде и вручить представителю компании соответствующую претензию. Если в течении 10 дней после этого починка авто клиента не начнется, либо будет получен отказ в гарантийном ремонте или претензию просто проигнорируют, следует жаловаться в Роспртребнадзор. Не поможет — обращаемся в суд.

— Российская Фемида, как правило, занимает сторону потребителя, поэтому не стоит волноваться или опускать руки. Надо спокойно добиваться своего в суде, — советует Сергей Пиголкин, основатель онлайн-аукциона CarClick.ru.