Разоблачаем дилеров: как мы нашли десятки «пропавших из продажи» LADA Vesta

– Автомобилей LADA Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры, — заявили РИА «Новости» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Напомним, что выпуск LADA Vesta на АВТОВАЗе был остановлен весной прошлого года из-за проблем с поставками комплектующих. В данный момент известно о намеченном на март 2023 года запуске производства LADA Vesta NG.

Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» под видом покупателей побывали в пяти московских автосалонах разных дилерских сетей и выяснили следующее. Только в одном из них в наличии действительно не оказалось модели Vesta. Тут нам предложили заказать машину, оставить предоплату и ждать обещанных на апрель-май поставок новых «Вест».

В остальных автосалонах машины этой модели имелись в достатке. А в двух из них нам предложили как бюджетные варианты (седаны со 106-сильным мотором и МКП), так и дорогие Vesta SW и Vesta Sport. Еще в двух торговых организациях остались лишь седаны в комплектации Luxe — с 116-сильным движком и вариатором в трансмиссии. Причем на внутренней стоянке одного из этих ДЦ мы заметили не менее пары десятков новеньких LADA Vesta, ожидающих покупателей.

В этой связи не вполне понятно, зачем безымянные источники из недр РОАД распускают слухи об исчезновении Vesta из продажи. Возможно — с целью создания искусственного ажиотажного спроса на машину — чтобы освободить склады торговых организаций под ожидающиеся поставки LADA Vesta NG.