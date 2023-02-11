Как защитить кузов, лобовое стекло и фары от сколов за 100 рублей

Покрытие наиболее «сколоопасных» мест специальной прозрачной пленкой, именуемое «бронированием детали», давно вошло в моду: чем постоянно перекрашивать капот и крылья, а то и менять фары, гораздо дешевле их «закатать», пока все новое. Да так и отъездить, передав следующему владельцу машину с девственно целой заводской окраской. Естественно, такая и стоить будет дороже, и покупателя найдет быстрее.
Осознав все «плюсы» и приняв для себя верное решение, новоявленный автомобилист отправляется в детейлинг-центр, который в объявлении, что размещено в запрещенной социальной сети, буквально кричит о готовности провести защиту буквально за «шапку сухарей». Но почему у одних такая процедура стоит несколько десятков тысяч рублей, а у других — в разы дешевле? Добрые, светлые и щедрые люди? Бессребреники? И аренду с зарплатами им платить не надо?
Все гораздо проще: во многих детейлингах для подобных процедур используют не специальную и совсем не бюджетную пленку, а бесплатный расходник. Да-да, и такое бывает! Это — «отвал» от тонировки, подложка от пленки, которая, как ни странно, представляет собой довольно толстый и вполне пригодный для «вторичного использования» материал. Поскольку она уже нарезана небольшими кусками, отыскать нужный по размеру лист для бронирования, скажем, капота Toyota Land Cruiser 300 будет сложно. Но «сделать фары» или защитную полосу на кузове — запросто.
Все тайное однажды становится явным, а поэтому и тонировщики перестали выбрасывать «отвал», предпочитая пусть и за копейки его продать. И этим стоит пользоваться! Вложив 100 рублей в лист пленки, можно с помощью обычного мыльного раствора и разбрызгивателя своими силами защитить дорогостоящие ныне детали от повреждения. Много ума и сноровки не требуется, а сонмы видеороликов в интернете позволят провести эту операцию пусть не на профессиональном, но на высоком, достаточном уровне.
Главное — не бояться. Да и чего тут страшного: при худших раскладах затраты составят 100 рублей или около того.