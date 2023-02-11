Как защитить кузов, лобовое стекло и фары от сколов за 100 рублей

Все гораздо проще: во многих детейлингах для подобных процедур используют не специальную и совсем не бюджетную пленку, а бесплатный расходник. Да-да, и такое бывает! Это — «отвал» от тонировки, подложка от пленки, которая, как ни странно, представляет собой довольно толстый и вполне пригодный для «вторичного использования» материал. Поскольку она уже нарезана небольшими кусками, отыскать нужный по размеру лист для бронирования, скажем, капота Toyota Land Cruiser 300 будет сложно. Но «сделать фары» или защитную полосу на кузове — запросто.

Все тайное однажды становится явным, а поэтому и тонировщики перестали выбрасывать «отвал», предпочитая пусть и за копейки его продать. И этим стоит пользоваться! Вложив 100 рублей в лист пленки, можно с помощью обычного мыльного раствора и разбрызгивателя своими силами защитить дорогостоящие ныне детали от повреждения. Много ума и сноровки не требуется, а сонмы видеороликов в интернете позволят провести эту операцию пусть не на профессиональном, но на высоком, достаточном уровне.

Главное — не бояться. Да и чего тут страшного: при худших раскладах затраты составят 100 рублей или около того.