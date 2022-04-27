В России набирает популярность тонировка, которую не замечает ГИБДД

Признаться, исполнительная власть у нас работает так себе. Взять хотя бы ГИБДД, которая себя изжила, во многом благодаря появлению всевидящих камер. Так, пасутся одинокие экипажи где-то на задворках областей в поисках злостных алконарушителей. Иногда, когда требует начальство или пришел приказ об усилении, сбиваются в стаи, и тогда тормозят всех подряд, называя свое действие рейдом, а то и вовсе операцией. Впрочем, как правило, все эти облавы сводятся снова к одному — обнюхиванию салона и водителей на предмет вчерашнего «выхлопа», ну или хотя бы красных глаз (чтобы было, за что зацепиться). А то, что тонировка на машине — ну так это не великий грех, да и цена штрафа за затемненные стекла ничтожно мала.
И тем не менее, когда все же придираются к тонировке, ситуация не очень приятная. Штраф в 500 рублей, конечно, никого не пугает, но необходимость сдирать — то еще мытарство. На «помощь» пришли предприниматели, которые придумали быстросъемные шторки на магнитах и обычные занавески. Но удобства в них оказалось мало — при виде ГАИ приходится судорожно снимать, убирать, прятать. И вот тут спасать водителей пришли технологии — электронная тонировка — нажал кнопочку, и стекло потемнело, поменяв прозрачность. Причем уровней затемнения может быть несколько, как, впрочем, и видов электронной тонировки.
Впрочем, сколько бы разновидностей и технологий для изменения светопропускающих способностей пленки ни было представлено, а это и PDLC с ее полимерным жидкокристаллическим слоем, и SPD со взвешенными частицами, и электрохромный или электрохимический слой да продвинутая технология Vario Plus Sky с ее смарт-стеклами, — все они имеют, как минимум, один поверхностный минус. Да, это цена! Стоимость установки электронной тонировки начинается от 80 000 рублей. Естественно, чем сложнее, дороже, качественнее материалы, тем выше стоимость. Нужно быть настоящим вампиром, чтобы ненавидеть солнце так рьяно. Ну, или просто уверенно стоящим на ногах бизнесменом, которому есть что и от кого скрывать.
Есть и другие минусы электронной тонировки. Например, самостоятельно установить такое затемнение нельзя. Нужно специальное оборудование, опыт и прямые руки. Но даже при наличии всего этого, установка электронной тонировки лишает вас преимуществ официальной гарантии — вы же вмешиваетесь в электрическую сеть автомобиля. Ну, и нарушаете закон, конечно же. Если поймают…
Некоторые виды электротонировки и вовсе электрозависимы. На них постоянно должно подаваться напряжение, а это лишняя нагрузка на аккумулятор. Да, и в России подобные тонировки не производятся. А значит, цены на данную продукцию и ее наличие зависят от курса валют и от ситуации на границе.
Впрочем, как бы то ни было, сторонников у электронной тонировки хватает. Ведь она действительно отлично поглощает солнечный свет, не позволяет нагреваться салону и отлично скрывает пассажиров да случайно забытые вещи.