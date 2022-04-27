В России набирает популярность тонировка, которую не замечает ГИБДД

Впрочем, сколько бы разновидностей и технологий для изменения светопропускающих способностей пленки ни было представлено, а это и PDLC с ее полимерным жидкокристаллическим слоем, и SPD со взвешенными частицами, и электрохромный или электрохимический слой да продвинутая технология Vario Plus Sky с ее смарт-стеклами, — все они имеют, как минимум, один поверхностный минус. Да, это цена! Стоимость установки электронной тонировки начинается от 80 000 рублей. Естественно, чем сложнее, дороже, качественнее материалы, тем выше стоимость. Нужно быть настоящим вампиром, чтобы ненавидеть солнце так рьяно. Ну, или просто уверенно стоящим на ногах бизнесменом, которому есть что и от кого скрывать.

Есть и другие минусы электронной тонировки. Например, самостоятельно установить такое затемнение нельзя. Нужно специальное оборудование, опыт и прямые руки. Но даже при наличии всего этого, установка электронной тонировки лишает вас преимуществ официальной гарантии — вы же вмешиваетесь в электрическую сеть автомобиля. Ну, и нарушаете закон, конечно же. Если поймают…

Некоторые виды электротонировки и вовсе электрозависимы. На них постоянно должно подаваться напряжение, а это лишняя нагрузка на аккумулятор. Да, и в России подобные тонировки не производятся. А значит, цены на данную продукцию и ее наличие зависят от курса валют и от ситуации на границе.

Впрочем, как бы то ни было, сторонников у электронной тонировки хватает. Ведь она действительно отлично поглощает солнечный свет, не позволяет нагреваться салону и отлично скрывает пассажиров да случайно забытые вещи.