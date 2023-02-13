Пузырьки беды: почему нужно чаще заглядывать в бачок с «тормозухой»

«Тормозуха» работает в очень тяжелых условиях, даже при обычном движении в городе нагреваясь до 100 градусов. Агрессивная же езда «поджаривает» ее уже до 180 градусов. А если сразу остановиться, то состав способен закипеть. Поэтому гонщики-любители всегда «студят» тормоза, делая пару кругов по гоночной трассе.
Не будем забывать и о том, что расходник гидроскопичен, то есть со временем впитывает влагу. Это неизбежный процесс, приводящий к проблемам. Например, если за год жидкость вобрала в себя 2—3% воды, это снижает температуру кипения на 30 градусов. То есть она сдастся уже при 150—160 градусах.
Что при резком замедлении приводит к образованию паро-воздушных пузырьков. Как следствие — передача тормозного усилия происходит не сразу. Водитель чувствует так называемый провал педали, когда сначала все идет штатно, потом педаль уходит в пустоту, а остаток хода — снова норма. Так и до аварии недалеко.
Еще одна сложность в том, что в некоторых машинах, особенно французских, для демонтажа крышки вообще нужен специальный инструмент. Да и просто так поменять «тормозуху» не получится, ведь внутрь проникнет воздух. Его можно распознать по небольшим пузырькам в бачке (видно на верхнем фото). Результат тот же, что описан выше. Увеличенный тормозной путь приводит к довольно тяжелым ДТП. Ведь водитель не ожидает подвоха от автомобиля, тем более, когда тормозная жидкость свежая.
Поэтому лучше всего доверить замену проверенному сервису. Там подключат специальный агрегат, который откачает старый расходник и закачает свежий. После мастера сделают прокачку, то есть проведут развоздушивание системы.
Но и водителю не стоит расслабляться. Закончив процедуру, хорошо бы выехать на пустую дорогу и оттормозиться несколько раз в пол со срабатыванием ABS. Так из узла выгоняют остатки кислорода. Потом останется только немного привыкнуть к замедлению и можно отправляться в путь.