Пузырьки беды: почему нужно чаще заглядывать в бачок с «тормозухой»

«Тормозуха» работает в очень тяжелых условиях, даже при обычном движении в городе нагреваясь до 100 градусов. Агрессивная же езда «поджаривает» ее уже до 180 градусов. А если сразу остановиться, то состав способен закипеть. Поэтому гонщики-любители всегда «студят» тормоза, делая пару кругов по гоночной трассе.

Не будем забывать и о том, что расходник гидроскопичен, то есть со временем впитывает влагу. Это неизбежный процесс, приводящий к проблемам. Например, если за год жидкость вобрала в себя 2—3% воды, это снижает температуру кипения на 30 градусов. То есть она сдастся уже при 150—160 градусах.

Что при резком замедлении приводит к образованию паро-воздушных пузырьков. Как следствие — передача тормозного усилия происходит не сразу. Водитель чувствует так называемый провал педали, когда сначала все идет штатно, потом педаль уходит в пустоту, а остаток хода — снова норма. Так и до аварии недалеко.