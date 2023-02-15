Как отголоски турецкого землетрясения добьют российский авторынок

Землетрясение шарахнуло по Турции. Десятки тысяч жертв, разрушения, макроэкономисты подсчитывают масштабы урона экономике страны. Но пока еще никто не удосужился подсчитать потери российского автопрома от турецкой катастрофы. Причина зримых неприятностей для нас кроется в том, что турки традиционно поставляли огромную номенклатуру запчастей и автокомплектующих на российский рынок. Более 1000 тамошних предприятий выпускают массу видов автокомпонентов — от деталей подвески и рулевого управления до пластиковых элементов интерьера, аккумуляторов, приводов и электронных блоков.

Промышленные здания, насколько можно судить, даже в зоне землетрясения не очень сильно пострадали. Но многие из них все равно не работают, поскольку сотрудники сейчас массово заняты на разборе завалов. А в самих помещениях ряда предприятий развернуты пункты временного размещения оставшихся без жилья людей и склады гуманитарной помощи. Кроме того, катаклизм вывел из строя транспортную инфраструктуру. Таким образом можно уверенно говорить о срыве поставок множества партий турецких автокомпонентов в Россию.

Но это полбеды. Глобально хуже то, что отголоски того удара стихии могут спровоцировать подобного рода катастрофы в соседних регионах. Например, на территории дружественного России соседа Турции — Ирана. Который тоже расположен в не самых спокойных в тектоническом смысле местах. Совсем недавно, летом прошлого года, на юге этой страны уже произошло мощное землетрясение.