Что категорически нельзя делать зимой, чтобы не угробить глушитель и ШРУСы

Нет, мы не будем рассказывать вам о каких-нибудь дедовских лайфхаках из СССР и уж тем более рекламировать сомнительную автохимию. Все гораздо проще. Есть определенные вещи, которые категорически нельзя делать при отрицательной температуре, дабы не лишить себя поездки на любимом авто.

Если о нюансах эксплуатации щеток стеклоочистителя, «ручника» и аккумулятора в холодное время года вы уже наверняка знаете, то вот о том, как можно вмиг остаться без ШРУСов и даже глушителя — далеко не факт. Впрочем, теперь узнаете. Не благодарите.