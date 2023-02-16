Что категорически нельзя делать зимой, чтобы не угробить глушитель и ШРУСы

Нет, мы не будем рассказывать вам о каких-нибудь дедовских лайфхаках из СССР и уж тем более рекламировать сомнительную автохимию. Все гораздо проще. Есть определенные вещи, которые категорически нельзя делать при отрицательной температуре, дабы не лишить себя поездки на любимом авто.
Если о нюансах эксплуатации щеток стеклоочистителя, «ручника» и аккумулятора в холодное время года вы уже наверняка знаете, то вот о том, как можно вмиг остаться без ШРУСов и даже глушителя — далеко не факт. Впрочем, теперь узнаете. Не благодарите.
Итак, после ночной стоянки зимой водители, как правило, прогревают мотор, дабы «не насиловать» замерзший агрегат, и не только силовой. Но мало кто знает, что при запущенном двигателе из выхлопной трубы выходит куда большее количество водяного пара, нежели летом. Виной тому — конденсат, образовавшийся в выпускном тракте.
И если на улице сильный «минус», а мотор молотит на холостом ходу, глушитель рискует попросту не успеть прогреться по всей длине тракта. К примеру, на срезе трубы или в удаленных от выпуска «банках» температура по-прежнему может оставаться отрицательной. При длительном прогреве, когда автомобиль находится без движения, отверстие «глушака» медленно, но верно начнет покрываться льдом. Если проворонить момент, то замерзший в выхлопных газах пар полностью перекроет выпуск, и машина заглохнет.
С этим, кстати, частенько сталкиваются автовладельцы, использующие функцию дистанционного запуска движка. Вот только после обмерзания глушителя, автомобиль на морозе больше не заведется. Выхлопную систему придется растапливать всеми возможными методами или банально дожидаться потепления на улице.
Не менее, если не более опасными последствиями могут аукнуться водителю резкие маневры рулевым колесом. Речь идет о моменте при старте с места, когда шофер после той же ночной стоянки машины на морозе начинает многократно крутить рулем. Часто подобное происходит на парковках, где работать «баранкой» приходится от упора до упора.
Так вот: при низких температурах и без того потерявшие эластичность пыльники ШРУСов в ходе растягивания от резкой рулежки мгновенно трескаются. В результате шарнир довольно быстро отправится на свалку истории, а вы — в автосервис.