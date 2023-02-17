Как понять, что привод ГРМ скоро умрет

У автора этих строк был случай на Datsun mi-DO, когда ремень газораспределительного механизма порвался прямо в дороге. Произошло это на подъеме и хорошо, что удалось свернуть на обочину, ведь сзади ехала груженая фура. В принципе капитального ремонта можно было избежать: чуть пораньше принять вправо, когда под капотом появились характерные звуки, а машину начал бить тремор. Это заклинившая водяная помпа срезала зубья ремня. Заглуши мотор — и он спасен.

Здесь отметим, что подобными проблемами славятся двигатели ВАЗ. Их ремни часто не выдерживают заявленный ресурс. Потому менять расходник, вместе с направляющими роликами, хорошо бы уже после 30 000 км.

Помните и еще про один факт. Запчасть установленная на заводе проработает дольше, чем та, что поставили потом. Дело в уже упомянутых роликах. Они ведь тоже изнашиваются. Поэтому со временем нужно контролировать и их состояние. Люфты или механические повреждения недопустимы. Понять, что что-то не так можно по свистящим звукам, которые при работе мотора издают эти самые направляющие.