Как понять, что привод ГРМ скоро умрет

У автора этих строк был случай на Datsun mi-DO, когда ремень газораспределительного механизма порвался прямо в дороге. Произошло это на подъеме и хорошо, что удалось свернуть на обочину, ведь сзади ехала груженая фура. В принципе капитального ремонта можно было избежать: чуть пораньше принять вправо, когда под капотом появились характерные звуки, а машину начал бить тремор. Это заклинившая водяная помпа срезала зубья ремня. Заглуши мотор — и он спасен.
Здесь отметим, что подобными проблемами славятся двигатели ВАЗ. Их ремни часто не выдерживают заявленный ресурс. Потому менять расходник, вместе с направляющими роликами, хорошо бы уже после 30 000 км.
Помните и еще про один факт. Запчасть установленная на заводе проработает дольше, чем та, что поставили потом. Дело в уже упомянутых роликах. Они ведь тоже изнашиваются. Поэтому со временем нужно контролировать и их состояние. Люфты или механические повреждения недопустимы. Понять, что что-то не так можно по свистящим звукам, которые при работе мотора издают эти самые направляющие.
Идем дальше. В подавляющем большинстве силовых агрегатов привод закрыт пластиковым кожухом, так что визуально его контролируют, только демонтировав этот самый кожух. Настоятельно рекомендуем делать подобное действие, скажем, после проезда глубоких бродов или лютого «гряземеса». Дело в том, что под пластик могут попасть комья грязи. Из-за этого деталь пострадает.
А у изношенных двигателей, через прохудившийся сальник на ремень сочится масло. К сожалению, это также определяют только осмотром на подъемнике.
С цепным приводом сложнее, ведь он расположен внутри силового агрегата. То есть состояние можно проконтролировать, лишь разобрав мотор. Сама цепь, конечно же, не рвется, а изнашивается. В итоге запчасть немного растягивается, чего бывает достаточно для перескока на один зуб. Результат — капитальный ремонт.
Здесь предупредить беду, можно лишь услышав посторонние звуки, такие как звон, шорох, или вообще громыхание под капотом. Тогда нужно вызвать эвакуатор и отвести машину в сервис. Там износ привода довольно точно определят по косвенным признакам, проведя компьютерную диагностику.