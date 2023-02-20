Оригинал или аналог: выбираем надежные запчасти для автомобилей ГАЗ

На этом маркетплейсе компания СТТ представила комплектующие для послепродажного обслуживания автотехники марки ГАЗ. В наличии продукция двух видов. Первый — оригинальные запчасти, выпускаемые на тех же производственных линиях, что и комплектующие для конвейерной сборки автомобилей ГАЗ. Второй вид — продукция бренда g-part. Это качественные аналоги оригинальных запчастей, применение которых позволяет обеспечить оптимальную стоимость техобслуживания автопарка пользователя.

На данный момент в онлайн-витрине площадки представлено более 700 наиболее востребованных позиций запчастей и их ассортимент будет расширяться ежемесячно. Для борьбы с подделками на упаковку комплектующих от СТТ нанесен уникальный защитный код, подтверждающий подлинности продукции. К тому же на весь ассортимент представленных позиций распространяется фирменная гарантия производителя.

Любопытно при этом, что при возникновении любых вопросов относительно свойств и технических характеристик запчастей, доступных для покупки на маркетплейсе, пользователи платформы могут получить консультацию непосредственно сотрудников СТТ с помощью функции «Задать вопрос».