Оригинал или аналог: выбираем надежные запчасти для автомобилей ГАЗ

фото globallookpress.com
Дистрибьютор техники марки ГАЗ компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) запустила продажи запчастей для автомобилей из Нижнего Новгорода на «Яндекс Маркете». Использовав при этом не совсем обычную схему торговли. Какую и в чем «фишка», рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

На этом маркетплейсе компания СТТ представила комплектующие для послепродажного обслуживания автотехники марки ГАЗ. В наличии продукция двух видов. Первый — оригинальные запчасти, выпускаемые на тех же производственных линиях, что и комплектующие для конвейерной сборки автомобилей ГАЗ. Второй вид — продукция бренда g-part. Это качественные аналоги оригинальных запчастей, применение которых позволяет обеспечить оптимальную стоимость техобслуживания автопарка пользователя.

На данный момент в онлайн-витрине площадки представлено более 700 наиболее востребованных позиций запчастей и их ассортимент будет расширяться ежемесячно. Для борьбы с подделками на упаковку комплектующих от СТТ нанесен уникальный защитный код, подтверждающий подлинности продукции. К тому же на весь ассортимент представленных позиций распространяется фирменная гарантия производителя.

Любопытно при этом, что при возникновении любых вопросов относительно свойств и технических характеристик запчастей, доступных для покупки на маркетплейсе, пользователи платформы могут получить консультацию непосредственно сотрудников СТТ с помощью функции «Задать вопрос».

ТО, технология, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
20 февраля 2023
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