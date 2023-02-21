Выше максимума: чем грозит перелив тормозной жидкости в автомобиле

Переливают обычно по незнанию или собственной лени. Ведь если какой-то из элементов тормозной системы «сопливится», и жидкость уходит, то ее постоянно нужно обновлять. В результате датчик, контролирующий наличие этой самой жидкости, а также следящий за давлением в контуре, начинает работать некорректно. То есть при резком старте с места или торможении на приборной панели загорается соответствующая лампа. Подобное приводит к поломке датчика: его придется менять, что стоит немаленьких денег. Либо водитель может подумать, что пора обновить колодки, хоть это и не так.

Кстати, сама по себе «тормозуха» довольно токсична. Сочась из бачка, она попадает на различные металлические детали или проводку. А это, в свою очередь, ускоряет процесс коррозии и приводит к вынужденной замене жгута. И здесь заметим, что «прожиг» последнего сулит появлением различных «глюков» в электрике машины — на «приборку» начнут поступать ложные сигналы. Нечистые на руку мастера могут этим воспользоваться и «раскрутить» на замену совершенно исправных деталей.