Легче продать: какие беды ждут водителей Mercedes при потере ключей

Немного предыстории о том, как «Мерс» усложнял жизнь дилерам и их клиентам после своего бегства из РФ. Раньше у бренда имелся в России огромный центральный склад запчастей, где хранилась гигантская номенклатура товаров, которую заказывали как «официалы», так и «неофициалы», пользуясь программой «независимый специалист». После известных событий компания этот склад закрыла. Следом фрицы начали отключать базы данных и онлайн-поддержку.
Но постепенно сервисмены разобрались с запчастями. Что-то привозят по параллельному импорту, что-то заказывают через партнеров в Германии. С отключением сервисных баз так же все оказалось не очень страшно. «Софтом» обмениваются, завозят из дружественных стран. В общем, сейчас с этим проблем нет. Самое неприятное — прекращение онлайн-поддержки, что весьма критично в случае, если владелец потерял ключ зажигания или, скажем, уронил его в воду.
Дело в том, что новый раньше выдавали только официальные дилеры. К одному из них нужно было приехать с документами на авто, после чего мастера, проверив данные и ориентируясь на VIN-номер, заказывали устройство в Германии. То есть в России автосалоны никогда не могли самостоятельно «привязать» ключ к автомобилю: это делали только с поддержкой головного офиса в Германии. Теперь ее нет.
Что может обернуться настоящей бедой, ведь потерять можно и запасной комплект. В Сети «гуляют» истории, когда бедолагам приходилось лично ехать в Европу, чтобы восстановить ключи. Хотя и это не всегда спасало: тамошние дилеры часто отказывают в услуге, потому как владелец автомобиля — россиянин.
Есть ли выход из ситуации? Некоторые сервисмены нашли немецких партнеров, берущихся за такую работу. Автомобиль для этого привозить в Германию не надо, а нужно лишь отправить туда документы и замок, а потом ждать месяц. Стоимость услуги начинается от 4000 евро и зависит от модели т/с. Кстати, точно такую же операцию нужно проделать, если сломался электронный блок управления.
При этом важно не напороться на мошенников. Иначе легко остаться еще и без документов. То есть российский дилер, с которым заключаете подобный договор, должен быть проверенным.
Но не для всех все столь печально. Например, чип-ключ Mercedes-Benz в кузове W164 легко восстановят в России. Достаточно купить «болванку» и найти того, кто займется «клонированием». Тем не менее владельцам премиальных машин стоит бережнее относится к своим «железным коням». Ведь ряд поломок и потерь в нынешних реалиях повлечет катастрофические последствия.