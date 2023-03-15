Легче продать: какие беды ждут водителей Mercedes при потере ключей

Немного предыстории о том, как «Мерс» усложнял жизнь дилерам и их клиентам после своего бегства из РФ. Раньше у бренда имелся в России огромный центральный склад запчастей, где хранилась гигантская номенклатура товаров, которую заказывали как «официалы», так и «неофициалы», пользуясь программой «независимый специалист». После известных событий компания этот склад закрыла. Следом фрицы начали отключать базы данных и онлайн-поддержку.

Но постепенно сервисмены разобрались с запчастями. Что-то привозят по параллельному импорту, что-то заказывают через партнеров в Германии. С отключением сервисных баз так же все оказалось не очень страшно. «Софтом» обмениваются, завозят из дружественных стран. В общем, сейчас с этим проблем нет. Самое неприятное — прекращение онлайн-поддержки, что весьма критично в случае, если владелец потерял ключ зажигания или, скажем, уронил его в воду.

Дело в том, что новый раньше выдавали только официальные дилеры. К одному из них нужно было приехать с документами на авто, после чего мастера, проверив данные и ориентируясь на VIN-номер, заказывали устройство в Германии. То есть в России автосалоны никогда не могли самостоятельно «привязать» ключ к автомобилю: это делали только с поддержкой головного офиса в Германии. Теперь ее нет.