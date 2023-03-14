Кто и зачем скупает битые автомобильные фары

фото Авито
Большинство автовладельцев уверены, что если в аварии пострадала фара, то, скорее всего, ее придется отправить на помойку. Но это далеко не всегда так. Существуют умельцы, извлекающие немалую прибыль из подобного рода «отходов». Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об их деятельности.
Максим Строкер

Битые автомобильные фары всегда были и остаются «золотым дном» для торговцев запчастями и ремонтников — особенно работающих в СТО официальных дилеров. Именно они холят и лелеют широко распространенное среди автовладельцев убеждение: разбитая фара ремонту не подлежит.

Оно и понятно: новенький головной свет либо задняя оптика всегда стоили очень приличных денег даже в случае бюджетной машины. А уж сейчас и подавно. Цена даже простой «галогенки» для пожилой иномарки часто исчисляется десятками тысяч рублей. А новая светодиодная конструкция для современной модели вполне может потребовать от владельца раскошелиться на несколько сотен тысяч целковых, если речь идет о премиальных т/с.

Между тем, разбитую фару совсем не обязательно выбрасывать. В интернете хватает объявлений о покупке таких «артефактов». Кроме того, скупщики поврежденных автомобильных источников света плотно «окучивают» автосервисы и СТО. Ну и авторазборки — само собой. За разбитую фару эти граждане могут «отслюнявить» пару тысяч рублей. И не удивляйтесь странной (с точки зрения простого водителя) щедрости. Это очень выгодный бизнес. Его «акул» в максимальной степени интересуют фары, у которых повреждено преимущественно стекло. Пусть от него даже вообще практически ничего не осталось. Главное — чтобы были более менее целы корпус и отражатель.

фото Авито

Что делают с такой фарой дальше? Все очень просто, если обратить внимание на кучу объявлений в интернете с предложениями восстановить стекло автомобильной фары! Это, оказывается, совсем не дорого. Умельцы предлагают сделать пластиковый или стеклянный дубликат по цене от 2000 ₽ И вот вам простая бизнес-схема! Вы, получая за бесценок или вообще бесплатно, создаете запас битых фар от самых распространенных моделей легковушек. В идеале — от премиальных. Приобретаете нехитрое и недорогое оборудование и инструменты для удаления остатков стекла с корпуса. И заказываете оптом партию восстановленных стекол для них. Собираете с помощью герметика заново. И продаете страждущим.

Судите сами: новая «родная» фара, например для трехлетней Toyota RAV4, стоит около 35 000 ₽ Очень многие владельцы японских авто крайне негативно относятся к китайским запчастям и согласны только на «оригинал». И при необходимости ремонта машины с радостью купят у вас пусть и восстановленную, но «настоящую японскую фару» за половину магазинной цены! Выручку от восстановления «родной» фары можете подсчитать сами.

В случае, когда вместо Toyota фигурируют модель от BMW или Mercedes, прибыть от восстановления битой фары вообще зашкаливает. Так что если у вас на машине из-за аварии осыпалось стекло на оптике — ни в коем случае не выкидывайте ее! Все можно восстановить за минимальные деньги и не «кормить» магазины запчастей.

ТО, безопасность дорожного движения, премиальный сегмент, премиум-сегмент, технология, ремонт
14 марта 2023
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