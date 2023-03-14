Кто и зачем скупает битые автомобильные фары

Битые автомобильные фары всегда были и остаются «золотым дном» для торговцев запчастями и ремонтников — особенно работающих в СТО официальных дилеров. Именно они холят и лелеют широко распространенное среди автовладельцев убеждение: разбитая фара ремонту не подлежит.

Оно и понятно: новенький головной свет либо задняя оптика всегда стоили очень приличных денег даже в случае бюджетной машины. А уж сейчас и подавно. Цена даже простой «галогенки» для пожилой иномарки часто исчисляется десятками тысяч рублей. А новая светодиодная конструкция для современной модели вполне может потребовать от владельца раскошелиться на несколько сотен тысяч целковых, если речь идет о премиальных т/с.

Между тем, разбитую фару совсем не обязательно выбрасывать. В интернете хватает объявлений о покупке таких «артефактов». Кроме того, скупщики поврежденных автомобильных источников света плотно «окучивают» автосервисы и СТО. Ну и авторазборки — само собой. За разбитую фару эти граждане могут «отслюнявить» пару тысяч рублей. И не удивляйтесь странной (с точки зрения простого водителя) щедрости. Это очень выгодный бизнес. Его «акул» в максимальной степени интересуют фары, у которых повреждено преимущественно стекло. Пусть от него даже вообще практически ничего не осталось. Главное — чтобы были более менее целы корпус и отражатель.