Кто и зачем скупает битые автомобильные фары

Битые автомобильные фары всегда были и остаются «золотым дном» для торговцев запчастями и ремонтников — особенно работающих в СТО официальных дилеров. Именно они холят и лелеют широко распространенное среди автовладельцев убеждение: разбитая фара ремонту не подлежит.
Оно и понятно: новенький головной свет либо задняя оптика всегда стоили очень приличных денег даже в случае бюджетной машины. А уж сейчас и подавно. Цена даже простой «галогенки» для пожилой иномарки часто исчисляется десятками тысяч рублей. А новая светодиодная конструкция для современной модели вполне может потребовать от владельца раскошелиться на несколько сотен тысяч целковых, если речь идет о премиальных т/с.
Между тем, разбитую фару совсем не обязательно выбрасывать. В интернете хватает объявлений о покупке таких «артефактов». Кроме того, скупщики поврежденных автомобильных источников света плотно «окучивают» автосервисы и СТО. Ну и авторазборки — само собой. За разбитую фару эти граждане могут «отслюнявить» пару тысяч рублей. И не удивляйтесь странной (с точки зрения простого водителя) щедрости. Это очень выгодный бизнес. Его «акул» в максимальной степени интересуют фары, у которых повреждено преимущественно стекло. Пусть от него даже вообще практически ничего не осталось. Главное — чтобы были более менее целы корпус и отражатель.
Что делают с такой фарой дальше? Все очень просто, если обратить внимание на кучу объявлений в интернете с предложениями восстановить стекло автомобильной фары! Это, оказывается, совсем не дорого. Умельцы предлагают сделать пластиковый или стеклянный дубликат по цене от 2000 ₽ И вот вам простая бизнес-схема! Вы, получая за бесценок или вообще бесплатно, создаете запас битых фар от самых распространенных моделей легковушек. В идеале — от премиальных. Приобретаете нехитрое и недорогое оборудование и инструменты для удаления остатков стекла с корпуса. И заказываете оптом партию восстановленных стекол для них. Собираете с помощью герметика заново. И продаете страждущим.
Судите сами: новая «родная» фара, например для трехлетней Toyota RAV4, стоит около 35 000 ₽ Очень многие владельцы японских авто крайне негативно относятся к китайским запчастям и согласны только на «оригинал». И при необходимости ремонта машины с радостью купят у вас пусть и восстановленную, но «настоящую японскую фару» за половину магазинной цены! Выручку от восстановления «родной» фары можете подсчитать сами.
В случае, когда вместо Toyota фигурируют модель от BMW или Mercedes, прибыть от восстановления битой фары вообще зашкаливает. Так что если у вас на машине из-за аварии осыпалось стекло на оптике — ни в коем случае не выкидывайте ее! Все можно восстановить за минимальные деньги и не «кормить» магазины запчастей.