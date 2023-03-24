Вместо старых трусов: почему автосервсисы всегда покупают специальные голубые салфетки

Максим Горький очень любил труд, поэтому каждый день ходил в порт и смотрел, как работают грузчики. Такие же пристрастия есть и у истинных ценителей автомобилей: нет ничего интереснее, чем наблюдать за работой мастера. Если можно что-нибудь спросить или вставить свои «пять копеек» — это уже двойная удача, но так фартит не всем. А хочется ведь!

Механики — верный источник самых смешных и бесшабашных историй, носители уникального опыта эксплуатации автомобиля, который нам всем сейчас остро необходим. Да потому что продолжать ездить на той руде, из которой состоит нынче отечественный рынок, может только прошаренный водитель. И никак иначе. Посему каждый из нас начинает все чаще расспрашивать «механов» о нюансах и тонкостях, которые в итоге и являются тем самым опытом. Дьявол всегда кроется в мелочах.

Например — синяя салфетка, целыми рулонами имеющаяся в любом автосервисе, кроме разве что самых ортодоксальных гаражей, где ситцевая тряпка в цветочек безальтернативна, как синяя изолента. А вот правда: зачем покупать эти рулоны, именуемые протирочной бумагой, если в любом шкафу половина вещей — латентная ветошь? Только подумай вслух — и бабушки с дедушками тут же выдадут квадратные километры простыней, которые стремятся обрести пусть и недолгую, но вторую жизнь. В трех случаях из четырех тряпка будет постирана и отглажена. Однако профессионалы авторемонта отказываются от бесплатного в угоду покупному, той самой синей протирочной бумаги.