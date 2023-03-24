Вместо старых трусов: почему автосервсисы всегда покупают специальные голубые салфетки

Максим Горький очень любил труд, поэтому каждый день ходил в порт и смотрел, как работают грузчики. Такие же пристрастия есть и у истинных ценителей автомобилей: нет ничего интереснее, чем наблюдать за работой мастера. Если можно что-нибудь спросить или вставить свои «пять копеек» — это уже двойная удача, но так фартит не всем. А хочется ведь!
Механики — верный источник самых смешных и бесшабашных историй, носители уникального опыта эксплуатации автомобиля, который нам всем сейчас остро необходим. Да потому что продолжать ездить на той руде, из которой состоит нынче отечественный рынок, может только прошаренный водитель. И никак иначе. Посему каждый из нас начинает все чаще расспрашивать «механов» о нюансах и тонкостях, которые в итоге и являются тем самым опытом. Дьявол всегда кроется в мелочах.
Например — синяя салфетка, целыми рулонами имеющаяся в любом автосервисе, кроме разве что самых ортодоксальных гаражей, где ситцевая тряпка в цветочек безальтернативна, как синяя изолента. А вот правда: зачем покупать эти рулоны, именуемые протирочной бумагой, если в любом шкафу половина вещей — латентная ветошь? Только подумай вслух — и бабушки с дедушками тут же выдадут квадратные километры простыней, которые стремятся обрести пусть и недолгую, но вторую жизнь. В трех случаях из четырех тряпка будет постирана и отглажена. Однако профессионалы авторемонта отказываются от бесплатного в угоду покупному, той самой синей протирочной бумаги.
Перфекционизм? Тяга к прекрасному и общемировому стандарту? Помилуйте, это последнее, о чем думают хозяева СТО. Когда каждое твое решение подкрепляет калькулятор, то места для софистики не остается. Деньги решают. Но, получается, что не все и невсегда?
Не получается. В отличие от элемента рубашки или годных остатков любимых «треников», протирочная бумага не только хорошо впитывает, не оставляет следов и разводов, легко утилизируется и комфорта в использовании по прямому назначению. Важнейшая ее характеристика — она никогда не оставляет после себя ниток и пыли, что крайне важно, например, при сборке тормозов или нанесения герметика.
Нет соринок — нет проблем и необходимости переделывать и даже перепроверять. Механик работает автоматически, у него нет возможности размеренно «перекурить» после каждой операции, разглядывая проделанный объем работы, поскольку трудится он не ради себя, а за деньги. Время на подъемники стоит порядочно — там сложная формула из аренды, электричества и много другого — так что следует любой ценой ускорять процесс. Оттого на СТО есть и пневматический инструмент, и различные хитрые «приспособы», порой за безумные валюты купленные, и синяя протирочная бумага. Время — деньги.