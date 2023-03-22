Зачем «прошаренные» водители всегда возят с собой мыло, соль и аспирин

Лучшим решением от всех болезней «железного коня» сегодня принято считать WD−40 и «Суперклей», которые всегда придут на помощь, даже быстрее, чем Чип и Дейл. Скажем, треснул пластик, лопнул шланг или «отошла» резинка — несколько секунд, и магический клей свое дело сделает. Как, собственно, выручит и «вэдэшка» при окисле контактов, заклинивании механизмов и появлении малоприятных скрипов.

Но что делать, если в пути запотели окна, а стекла при опускании и на ухабах стали издавать навевающий ужас скрежет? Поможет самое простое хозяйственное мыло, которым следует натереть поверхность, и от недуга не останется и следа.

Вы удивитесь, но мыло способно «довезти» вас до дома или автосервиса даже в случае пробоя топливного бака. Например, из-за ржавчины или неудачных покатушек по бездорожью. В эпоху СССР, когда бак «сопливил», наши отцы и деды замазывали трещины моющим средством, ликвидируя тем самым течь. Оказывается, что при контакте с бензином хозяйственное мыло обретает форму густой субстанции, похожей на расплавленную пластмассу. Она отлично закупоривает собой отверстия, из которых сочится «горючка», позволяя временно решить свалившуюся на голову проблему. Невероятно, но советские водители могли ездить с мыльным баком аж по несколько дней, не боясь при этом взлететь на воздух.