Зачем «прошаренные» водители всегда возят с собой мыло, соль и аспирин

Лучшим решением от всех болезней «железного коня» сегодня принято считать WD−40 и «Суперклей», которые всегда придут на помощь, даже быстрее, чем Чип и Дейл. Скажем, треснул пластик, лопнул шланг или «отошла» резинка — несколько секунд, и магический клей свое дело сделает. Как, собственно, выручит и «вэдэшка» при окисле контактов, заклинивании механизмов и появлении малоприятных скрипов.
Но что делать, если в пути запотели окна, а стекла при опускании и на ухабах стали издавать навевающий ужас скрежет? Поможет самое простое хозяйственное мыло, которым следует натереть поверхность, и от недуга не останется и следа.
Вы удивитесь, но мыло способно «довезти» вас до дома или автосервиса даже в случае пробоя топливного бака. Например, из-за ржавчины или неудачных покатушек по бездорожью. В эпоху СССР, когда бак «сопливил», наши отцы и деды замазывали трещины моющим средством, ликвидируя тем самым течь. Оказывается, что при контакте с бензином хозяйственное мыло обретает форму густой субстанции, похожей на расплавленную пластмассу. Она отлично закупоривает собой отверстия, из которых сочится «горючка», позволяя временно решить свалившуюся на голову проблему. Невероятно, но советские водители могли ездить с мыльным баком аж по несколько дней, не боясь при этом взлететь на воздух.
А как вам понравится соль, которая стоит на страже сухости в салоне автомобиля? Не слышали? А зря, ведь самая обычная поваренная соль умеет быстро поглощать влагу, осушая воздух в замкнутом пространстве, что крайне актуально при эксплуатации машины в условиях осадков. Скажем больше: разложенные мешочки с белой приправой легко избавят стекла от обмерзания и эффекта парника. Некоторые водители, обученные жизнью в Стране Советов, вешают подобные украшения в авто прямо на зеркало заднего вида. Быть может, не так стильно, как ароматизатор в виде елочки, но зато полезно.
Кроме того, хлорид натрия великолепно уничтожает плесень, причем даже ту, что годами проживала под напольными ковриками и в соединительных стыках.
А вот аспирин, оказывается, призван не только помогать человеку при простуде и болевых ощущениях, но и в случае неожиданно севшего в машине аккумулятора. Если, конечно, вы из тех, кто использует в авто свинцово-кислотную батарею. Полагаем, что среди наших читателей таких большинство, поэтому записывайте рецепт. Он прост, как две копейки. Несколько перетертых в порошок таблеток ацетилсалициловой кислоты следует засыпать в ячейки «накопителя», где после соприкосновения с серной кислотой появляется заряд, которого окажется вполне достаточно для пуска движка. Круто? Еще как!
Впрочем, «ацетилка» способна и на другие чудеса. К примеру, она отлично справляется с пятнами в салоне, если замочить загрязненную поверхность в воде с растворенными в ней таблетками. А еще аспирин в коктейле с уксусом мгновенно очистит от скопившегося сора трубки и закоксованные форсунки стеклоомывателя.