Подготовка автомобиля к весне подорожала более чем на треть

— Расходные материалы, используемые при техобслуживании легковых автомобилей, за прошедший год выросли в цене в среднем на 30%, а по отдельным позициям подорожание составило 50%, — сообщила директор техцентра «Автоcвита» Мария Посеницкая.

По ее данным, рост стоимости «весеннего» ТО произошел преимущественно за счет подорожания запчастей и комплектующих. При этом прайс на работы за год практически не изменился. Цена нормочаса по рынку если и выросла, то в пределах 10%, не более. Напомним, что весной прошлого года на волне паники и ажиотажа цены на автокомпоненты взлетели. Но к текущему моменту те запредельные ценники канули в Лету. Причем настолько «глубоко», что некоторые детали вновь можно приобрести по расценкам, имевшим место до начала известных событий весны прошлого года.

Раньше считалось совершено нормальной ситуация, когда оригинальная запчасть обходится автовладельцу заметно дороже «неоригинала». Причем разница в ценах порой была кратной. На данный же момент уже известны случаи, когда «оригинал» оказываются дешевле. Так происходит, например, из-за причуд логистики и скачков валютных курсов, способных радикально увеличивать розничный прайс детали.