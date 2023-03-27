Секрет профессионалов: зачем опытные шиномонтажники намыливают резину

Температура пошла вверх — горы грязного, но быстро тающего снега на обочинах поздравляют с началом весны. Настоящей. А значит, пора задуматься о сезонном шиномонтаже: кто-то сам «переобуется» в гараже, но большинство все же отправится к мастерам. Оно и понятно: пачкаться мало кому хочется, к тому же специалисты выполнят работы быстрее и качественнее.
Что касается скорости, то тут точно вопросов нет: дважды в год шиномонтажи приносят своим владельцам действительно большие деньги — счет идет на минуты, так что механики будут трудиться, словно у мартеновской печи. А вот насчет качества — сомнительно. Станут ли «переобувщики» в горячке строго следовать «регламентам», уделят ли каждому колесу достаточно внимания?
Нам-то этого, конечно, хочется. Ведь, во-первых, шиномонтаж сейчас — не самое дешевое удовольствие. Во-вторых, ошибка мастера в лучшем случае аукнется копанием с запаской и руганью, а в худшем — «арматурным» цехом. Так что экономия экономией, но доверять это дело можно лишь настоящим профессионалам.
А как их, этих настоящих профессионалов, вычленить из общей массы? Верить рекламным вывескам не стоит — как не стоит и ориентироваться исключительно на отзывы в интернете. Лучше понаблюдать за работой специалиста. Например, опытный шиномонтажник обязательно намылит обод каждой шины, что прилегают к литому диску. Зачем? Чтобы проще запихнуть «круглого» в самое сердцевину «пончика»? А вот и нет: диск и так влезет, если поднажать — никакие «вспомогатели» для этих целей не требуются.
Намыливание происходит исключительно ради того, чтобы при обратном процессе шина легко снялась. Не секрет, что сейчас лишь немногие могут себе позволить новые покрышки, так что большинство принесет порядком изношенный «лысьен», отходивший уже не один сезон. Конечно, шина будет кривой: вы дороги наши видели? Поэтому чтобы она села на диск и не пропускала, потребуется добрый слой герметика. Пренебрегать им не стоит опять же по причине низкого качества асфальта.
Если же посадить покрышку на диск без мыла, а только на герметик, то «деинсталляция» может стать последним куплетом в жизни этой шины. Отдирая клей, следующий мастер просто разрушит посадочное кольцо. Угадайте, когда вы об этом узнаете? Правильно — следующей весной, когда снова приедете на шиномонтаж. Мыльный же раствор позволяет этой «трагедии» избежать, так что действительно опытный и честный мастер не постесняется махнуть пару раз кистью.