Секрет профессионалов: зачем опытные шиномонтажники намыливают резину

Температура пошла вверх — горы грязного, но быстро тающего снега на обочинах поздравляют с началом весны. Настоящей. А значит, пора задуматься о сезонном шиномонтаже: кто-то сам «переобуется» в гараже, но большинство все же отправится к мастерам. Оно и понятно: пачкаться мало кому хочется, к тому же специалисты выполнят работы быстрее и качественнее.

Что касается скорости, то тут точно вопросов нет: дважды в год шиномонтажи приносят своим владельцам действительно большие деньги — счет идет на минуты, так что механики будут трудиться, словно у мартеновской печи. А вот насчет качества — сомнительно. Станут ли «переобувщики» в горячке строго следовать «регламентам», уделят ли каждому колесу достаточно внимания?

Нам-то этого, конечно, хочется. Ведь, во-первых, шиномонтаж сейчас — не самое дешевое удовольствие. Во-вторых, ошибка мастера в лучшем случае аукнется копанием с запаской и руганью, а в худшем — «арматурным» цехом. Так что экономия экономией, но доверять это дело можно лишь настоящим профессионалам.