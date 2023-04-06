Почему в каждой подержанной машине обязательно нужно возить ФУМ-ленту

Колосящаяся на подоконниках рассада, выскобленная тяпка и мешок изношенных «еще пригодятся» вещей толсто намекают на скорое открытие дачного сезона. А это — многокилометровые пятничные заторы, во время которых крепко изъезженные машины, составляющие львиную долю отечественного автопарка, начинают кипеть.
Забитые радиаторы, «скончавшиеся» помпы, недостаток антифриза, давно не обновлявшиеся пробки с закисшим клапаном и, конечно, порядком изношенные патрубки системы охлаждения. Угадать, что и почему выйдет из строя, чтобы заранее «соломинку подстелить», невозможно. Так что шанс увидеть столб пара из-под капота есть практически у каждого водителя машины старше трех лет.
Одной из наиболее частых причин этой неприятности являются патрубки: они изнашиваются, дубеют и начинают от давления соскальзывать. Некоторые умельцы «поют мантры» герметикам, на которые и сажают резину, однако реального смысла в этом нет: антифриз разъедает такой «крепеж» и продолжает свою разрушительную деятельность. Герметик слезает, разваливается и приходит в негодность уже через несколько километров. Так что нужен другой, более надежный и долговечный инструмент.
Таковым может стать ФУМ-лента, которой активно пользуются сантехники. Они применяют синтетический лен для герметизации различных соединений — батарей, полотенцесушителей, канализаций. ФУМ-лента позволяет избежать протечек или выступает «суппортивом» при повышенном износе. Важно, что она гарантирует достойное уплотнение в системах с горячей жидкостью. А это — именно то, что нам нужно. Да и стоит такая лента копейки — от 120 рублей за целую катушку, которой хватит надолго.
Шланг соскочил, столб дыма, вздохи отчаяния с заднего сидения — спокойствие, только спокойствие! Когда «последствия» рассеются, а мотор немного остынет, нужно всего лишь намотать искусственный лен на ответную часть и вернуть патрубок на место, по возможности закрепив его дополнительно хомутом (подойдет даже пластиковый). После — надо долить охлаждающую жидкость и двигаться дальше. До дачи точно «доживет».
А вот уже потом следует разобраться — выяснить истинную причину произошедшего. «Устал» ли сам патрубок или в системе действительно резко повысилось давление в связи с выходом из строя клапана в крышке расширительного бачка или радиатора? А может, последний уже давно пора почистить или поменять? Выброс пара — симптом болезни, которую необходимо лечить. И чем быстрее, тем дешевле.