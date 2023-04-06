Почему в каждой подержанной машине обязательно нужно возить ФУМ-ленту

Колосящаяся на подоконниках рассада, выскобленная тяпка и мешок изношенных «еще пригодятся» вещей толсто намекают на скорое открытие дачного сезона. А это — многокилометровые пятничные заторы, во время которых крепко изъезженные машины, составляющие львиную долю отечественного автопарка, начинают кипеть.

Забитые радиаторы, «скончавшиеся» помпы, недостаток антифриза, давно не обновлявшиеся пробки с закисшим клапаном и, конечно, порядком изношенные патрубки системы охлаждения. Угадать, что и почему выйдет из строя, чтобы заранее «соломинку подстелить», невозможно. Так что шанс увидеть столб пара из-под капота есть практически у каждого водителя машины старше трех лет.

Одной из наиболее частых причин этой неприятности являются патрубки: они изнашиваются, дубеют и начинают от давления соскальзывать. Некоторые умельцы «поют мантры» герметикам, на которые и сажают резину, однако реального смысла в этом нет: антифриз разъедает такой «крепеж» и продолжает свою разрушительную деятельность. Герметик слезает, разваливается и приходит в негодность уже через несколько километров. Так что нужен другой, более надежный и долговечный инструмент.