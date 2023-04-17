Дешево и очень эффективно: как находчивые водители используют в машине уксус

Фото: www.shutterstock.com
Дьявол кроется в мелочах, а ухоженный автомобиль — в деталях. Как бы кузов ни сверкал, а заляпанные и грязные колеса сильно портят всю картину. То же самое с хромом, какой бы незаметной на первый взгляд ни была деталь. Опытный водитель это понимает, а потому всегда держит в запасе несколько бутылок обычного уксуса. Дешевое средство, а эффект — на миллион.
Эдуард Раскин

Кто бы что ни говорил, а внешний вид машины крайне важен: автомобиль должен притягивать взоры, привлекать внимание и нравиться. Особенно — его владельцу. Тогда и только тогда он будет обласкан и, как следствие, прослужит долго. Даже самая дорогая и профессиональная мойка убрать все следы эксплуатации не может. Это — работа для детейлинга, а там цены кусачие. Инфляция, санкции, логистика — сами все знаете. Однако есть простой и очень дешевый способ, позволяющий добиться того же эффекта в гараже или на даче.

Возьмем, к примеру, почерневшую от грязи и копоти выхлопную трубу. Никакое давление этот налет не смоет — тут нужно специальное средство, которое и отложения уберет, и хром обновит. В СТО скажут, что надо снимать, полировать, восстанавливать. Ага, а потом спать укладывать и еще на фитнес вести. Но на самом деле все гораздо проще: проблему решит обычный раствор уксуса, продающийся в любом продуктовом за 40—50 рублей.

Фото: www.kirche-im-hr.de

Вооружившись отрезом ткани (читай: старой майкой или наволочкой), покупаем бутылочку уксуса. После — пропитываем составом материал и прикладываем «компресс» на некогда блестящую, а сейчас потерявшую всякую стать и привлекательность хромированную накладку. Ждем несколько минут, снимаем «повязку», протираем наконечник. И, о чудо, он снова отражает свет и яростно блестит на зависть всем недоброжелателям.

Того же эффекта можно добиться, обработав колесные диски. Помыли, протерли, положили компресс из кусочка ткани, пропитанного девятипроцентным раствором уксуса. Десять минут — и можно стирать остатки ловким движением руки. По эффективности — ничуть не хуже дорогостоящего очистителя, а вот по цене и доступности — на три порядка выше.

Однако перед тем как начинать восстановительные процедуры, вспомните о том, что уксус — штука ароматная, поэтому их лучше проводить на улице. В противном случае есть шанс «надышаться». А чтобы потом, кстати, не отмывать несколько часов от волшебного средства руки, приступайте к процессу, заранее надев резиновые перчатки.

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17 апреля 2023
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