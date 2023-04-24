Как заметно продлить ресурс дизельного двигателя

Отметим, что топливные препараты для дизельных моторов имеют свою специфику. В ассортименте этих средств присутствуют отдельные группы специализированных продуктов. Например, среди них есть так называемые присадки-активаторы, способные улучшить показатели обычной солярки. Благодаря им двигатель начинает работать мягче и заводиться с пол-оборота в любую погоду. Любопытно, но такие добавки не поднимают цетановое число солярки, как это делают аналогичные «мощностные» средства автохимии. В отличие от них присадки-активаторы модифицируют состав дизтоплива, позволяя добиваться качественно иной отдачи от мотора.

Еще одна интересная группа «дизельных» продуктов — составы комплексного действия, созданные для улучшения работы топливного насоса высокого давления (ТНВД). Как свидетельствует практика, регулярное использование подобных составов уменьшает расход дизтоплива на 3—5% и способствует увеличению (до 10—15%) срока службы дорогостоящих плунжерных пар ТНВД. Кроме того, такие средства при добавлении в солярку заметно повышают ее смазывающую способность, что помогает продлить плановый ресурс дизеля.