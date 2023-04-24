Как заметно продлить ресурс дизельного двигателя

Отметим, что топливные препараты для дизельных моторов имеют свою специфику. В ассортименте этих средств присутствуют отдельные группы специализированных продуктов. Например, среди них есть так называемые присадки-активаторы, способные улучшить показатели обычной солярки. Благодаря им двигатель начинает работать мягче и заводиться с пол-оборота в любую погоду. Любопытно, но такие добавки не поднимают цетановое число солярки, как это делают аналогичные «мощностные» средства автохимии. В отличие от них присадки-активаторы модифицируют состав дизтоплива, позволяя добиваться качественно иной отдачи от мотора.
Еще одна интересная группа «дизельных» продуктов — составы комплексного действия, созданные для улучшения работы топливного насоса высокого давления (ТНВД). Как свидетельствует практика, регулярное использование подобных составов уменьшает расход дизтоплива на 3—5% и способствует увеличению (до 10—15%) срока службы дорогостоящих плунжерных пар ТНВД. Кроме того, такие средства при добавлении в солярку заметно повышают ее смазывающую способность, что помогает продлить плановый ресурс дизеля.
Другая распространенная группа препаратов для дизелей — очистители форсунок. От их чистоты, напомним, во многом зависят основные показатели мотора, включая и энергетические. Если эти распылители солярки будут засорены (фото выше), силовой агрегат не сможет развить заявленную мощность, предусмотренную автопроизводителем. Эта группа препаратов довольно разнообразна, причем по своей эффективности они могут сильно различаться.
Из числа наиболее «продвинутых» продуктов стоит отметить новую топливную присадку Diesel Power Boost. Она представляет собой очиститель форсунок последнего поколения, отличающийся повышенной моющей способностью. Данный препарат разработан в Германии компанией Bizol для восстановления нормативной производительности дизельных двигателей. Для этих целей присадка Diesel Power Boost содержит специально разработанные компоненты. Их задача — нейтрализация смолистых отложений, оседающих в топливопроводах и форсунках. В итоге эти отложения постепенно растворяются, в результате чего восстанавливается требуемая производительность дизельного двигателя.
Как отмечают специалисты, такая присадка с успехом может использоваться в качестве профилактического средства при каждом техническом обслуживании машины. Рекомендуют применять препарат и после завершения ремонта топливной системы, а также как комплексное средство для улучшения работы двигателя.
Например, замечено, что после применения присадки мотор работает тише, а приемистость автомобиля повышается. Заливая присадку в топливный бак, необходимо следить, чтобы он был заполнен не менее чем на треть. Одной банки этой присадки объемом 500 мл будет достаточно для обработки 70 литров топлива.