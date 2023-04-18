Как победить высокий расход топлива у подержанного автомобиля

Причин повышенного аппетита мотора очень много. Потому водитель, идущий с такой проблемой в сервис — всегда желанный клиент. Мастера могут поменять половину автомобиля, а неисправность так и не устранят. Так что надо искать причину как в очевидных, так и в неочевидных местах.
Самое простое — осмотреть автомобиль снизу. Увеличить расход горючего может поврежденная ударом о камень выпускная система. Затем проверьте состояние воздушного и топливного фильтров. Это может сделать даже женщина. Забитый грязью «воздушник» приводит к тому, что мотор «задыхается» и ЭБУ неправильно формирует состав смеси. А «топливник» просто препятствует нормальному прохождению горючего к мотору.
Кстати, если машина премиальная, например, Mercedes-Benz ML, то из-за забитого фильтра сбоит так называемый MAF-сенсор — датчик скорости потока поступающего воздуха. Он посылает ошибочные сигналы «мозгам» автомобиля, вот расход и растет. К сожалению, его замена обойдется в приличную сумму (около 80 000 рублей), но тут не стоит экономить и ставить китайские аналоги.
Однако чаще всего простой заменой расходников проблему не решить. Приходится «копать» глубже. Здесь заметим, что мало кто обращает внимание на такой узел как адсорбер, или систему улавливания паров бензина. Она есть на всех машинах, соответствующих эконормам «Евро−2» и выше. Внешне узел выглядит как пластиковая емкость. В ней имеется клапан, который со временем начинает плохо открываться или вовсе залипает. От этого и растет расход. А иногда забивается и сама полость адсорбера. Тогда узел надо разобрать, прочистить и высушить. Так восстановится фильтрация газов и проблема уйдет.
Другая неявная причина, которую часто игнорируют, это когда чрезмерно обогащенная смесь поступает в силовой агрегат, если неправильно работает датчик температуры охлаждающей жидкости. Нужно проверить, в каком состоянии он находится.
Наконец, топливожор может быть связан и с недостаточным давлением, которое создает бензонасос. Ориентировочно оно составляет около 3,5 бар на двигателях с распределенным впрыском. Показатель ниже этой отметки грозит проблемами.