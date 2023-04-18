Как победить высокий расход топлива у подержанного автомобиля

Причин повышенного аппетита мотора очень много. Потому водитель, идущий с такой проблемой в сервис — всегда желанный клиент. Мастера могут поменять половину автомобиля, а неисправность так и не устранят. Так что надо искать причину как в очевидных, так и в неочевидных местах.

Самое простое — осмотреть автомобиль снизу. Увеличить расход горючего может поврежденная ударом о камень выпускная система. Затем проверьте состояние воздушного и топливного фильтров. Это может сделать даже женщина. Забитый грязью «воздушник» приводит к тому, что мотор «задыхается» и ЭБУ неправильно формирует состав смеси. А «топливник» просто препятствует нормальному прохождению горючего к мотору.

Кстати, если машина премиальная, например, Mercedes-Benz ML, то из-за забитого фильтра сбоит так называемый MAF-сенсор — датчик скорости потока поступающего воздуха. Он посылает ошибочные сигналы «мозгам» автомобиля, вот расход и растет. К сожалению, его замена обойдется в приличную сумму (около 80 000 рублей), но тут не стоит экономить и ставить китайские аналоги.