Какие неисправности машины можно обнаружить, открыв окно на ходу

Любой более-менее продвинутый автовладелец знает, что многие неисправности легко диагностировать «на слух» — по подозрительным звукам, которые издает автомобиль. Кое-какие из них можно уловить в момент, когда машина стоит на месте: они, как правило связаны, с поломками двигателя и его навесного оборудования. Что-то выявляется на ходу по «музыке», проникающей в салон авто. Но многие из них можно «поймать» только через открытое окно. Правда, для такого рода диагностики не стоит выезжать на загороднюю трассу. На скоростях «за сотню» интересующие нас звуки будут заглушены шумом от покрышек и воем набегающего ветра.
Идеальные условия для «черезоконной» диагностики следующие. Найдите тихую улицу с минимально возможным автомобильным трафиком. Хорошо, если есть возможность проехать по ней вдоль ряда припаркованных машин, либо мимо высокого бордюра или какой-нибудь протяженной стенки сначала одним, а потом другим бортом. Это нужно для того, чтобы от них лучше отражались и долетали до ушей звуки, издаваемые «железным конем». И вот по этому маршруту следует прокатиться несколько раз с открытыми окнами на небольшой скорости — 30—50 км/ч, не выше. Что же мы можем при этом услышать? В первую очередь — «колесные» шумы. Например, периодические «шаркающие» звуки от одного из них.
Возможно, так заявляет о себе не полностью отошедшая от тормозного диска колодка — сигнал, что нужно проверить подвижность цилиндров тормозного суппорта. Постоянный металлический шелест, как правило, свидетельствует о том, что подшипник ступицы вот-вот потребует повышенного внимания — скоро он загудит в полную силу. Впрочем, дело тут может быть не в нем, а все в том же суппорте, цилиндры которого «закисли» и не дают тормозной колодке отодвинуться от диска. Такая неприятность тянет за собой ускоренное стачивание диска. Он при этом перегревается сам и перегревает ступичный подшипник. Откладывая решение проблемы суппорта, вы рискуете потом «попасть» на замену многих механизмов из его «окружения».
В процессе диагностической езды обязательно несколько раз резко надавите на газ, заставляя при этом мотор раскручиваться выше 3000 оборотов в минуту. В случае, когда у него цепной привод ГРМ, в такие моменты вы можете услышать его бренчание — оно свидетельствует о серьезном износе: готовьте изрядную сумму для оплаты замены цепи и всех сопутствующих компонентов. А у ременного ГРМ в подобные моменты могут взвизгивать и свистеть ролики всяких шкивов-натяжителей. Это тоже явный признак износа и «призрак» ТО.
А вот на цокающие звуки, несущиеся от какого-то и колес, внимание обращать не стоит. Это просто камешек застрял в протекторе и бьет теперь по асфальту при каждом обороте покрышки. Не волнуйтесь: со временем сам выпадет.