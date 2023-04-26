Какие неисправности машины можно обнаружить, открыв окно на ходу

Возможно, так заявляет о себе не полностью отошедшая от тормозного диска колодка — сигнал, что нужно проверить подвижность цилиндров тормозного суппорта. Постоянный металлический шелест, как правило, свидетельствует о том, что подшипник ступицы вот-вот потребует повышенного внимания — скоро он загудит в полную силу. Впрочем, дело тут может быть не в нем, а все в том же суппорте, цилиндры которого «закисли» и не дают тормозной колодке отодвинуться от диска. Такая неприятность тянет за собой ускоренное стачивание диска. Он при этом перегревается сам и перегревает ступичный подшипник. Откладывая решение проблемы суппорта, вы рискуете потом «попасть» на замену многих механизмов из его «окружения».

В процессе диагностической езды обязательно несколько раз резко надавите на газ, заставляя при этом мотор раскручиваться выше 3000 оборотов в минуту. В случае, когда у него цепной привод ГРМ, в такие моменты вы можете услышать его бренчание — оно свидетельствует о серьезном износе: готовьте изрядную сумму для оплаты замены цепи и всех сопутствующих компонентов. А у ременного ГРМ в подобные моменты могут взвизгивать и свистеть ролики всяких шкивов-натяжителей. Это тоже явный признак износа и «призрак» ТО.

А вот на цокающие звуки, несущиеся от какого-то и колес, внимание обращать не стоит. Это просто камешек застрял в протекторе и бьет теперь по асфальту при каждом обороте покрышки. Не волнуйтесь: со временем сам выпадет.