Можно ли «подшаманить» сколы на ЛКП авто карандашом или баллончиком

Фото производителя.
Российские автовладельцы в последнее время часто жалуются на «слабенькое» лакокрасочное покрытие современных автомобилей, причем не только отечественного, но и иностранного производства. Хотя куда больше в нынешние времена их волнуют проблемы восстановления так или иначе пострадавшего ЛКП своими силами. В нюансах окраски машины порталу «АвтоВзгляд» помог разобраться начальник управления продаж автомобильных ЛКМ АО «Русские краски» Максим Привалов.
Евгений Васин

Максим Михайлович, давайте, как говорится, от печки: какой срок службы у лакокрасочного покрытия автомобиля?

– Есть определенные нормативы и даже ГОСТы. Согласно им, лакокрасочное покрытие должно выдерживать три года во влажном климате и пять лет — в умеренном. При этом нужно разделять понятие «краска» и «покрытие». Покрытие — это целый многослойный пирог. Сначала идет подготовка металла, затем фосфатирование, нанесение первичного грунта, потом катафорез, вторичный грунт, база и лак. И этот «пирог» должен отстоять на автомобиле не менее пяти лет.

Качественно покрашенная машина без дефектов может начать ржаветь?

– Тут весь вопрос в том, как упомянутый уже «пирог» подготовили. Все слои положили? Все просушили по регламенту? В СССР машины ржавели, потому что порой даже грунтом не красили — сразу краской. Если же технологии выдержаны правильно, материалы качественные — то не должно появляться ржавчины, краска отслаиваться не будет, кислород в нее не попадет, окисление не произойдет, ржавчина не образуется.

Кстати, а краски для нового автомобиля и для ремонта подержанного чем-то отличаются?

– Еще как! Ремонтный материал другой, в частности, иные температуры сушки заложены. На конвейерах доходит до 130 и даже 160 градусов Цельсия, а в ремонтных цехах могут сушить при 60 и даже при 20. Другая химия, созданная для работы в более доступных, простых условиях. Конвейер — это специализированная техника, роботы, нанесение без малейших дефектов.

Фото из соцсетей.

В ремонтном цеху все намного проще, да и процесс более растянут по времени. Мастер может себе позволить сушить машину 10 часов, а завод — нет. Там каждые 5 минут с конвейера выходит новый автомобиль. Ремонтные материалы требуют к себе меньше внимания, но и набирают стойкость покрытия дольше. Поэтому история про «краску с конвейера» — это байка из советских времен. Сейчас все иначе.

А правда ли, что для приемлемого результата нужно брать грунт, краску и лак одного производителя?

– Тоже миф. Конечно, не нужно. Краска — это определенный химический состав, который у всех производителей плюс-минус похож. Могут, естественно, быть какие-то особенности, но в целом состав тот же. Поэтому он и ведет себя примерно одинаково. Отсюда, кстати, байки, что отечественная краска плохая, а импортная — хорошая. Поставьте рядом два автомобиля и скажите: какой чем покрашен. Никогда не скажете. Решает не страна-изготовитель краски, а точное соблюдение всех условий и выполнение операций.

Краска для пластика, для металла, для дерева, для кожи — отличаются? Или один и тот же состав, но в разных флаконах?

– Это разные краски. Разные продукты с разными свойствами и составами. Даже по долговечности и способу нанесения могут отличаться.

Карандаши для подкраски сколов. Рабочая история?

– В быту — да. Дома и напильник — инструмент. Вполне нормальный вариант для устранения мелких царапин и сколов. Очень удобно. Кстати, пользуется большой популярностью.

Фото smarty.sale

– А реально ли покрасить машину из баллончика?

– Физически очень сложно. Да и дорого! Краска в баллончике стоит значительно дороже, да и наносить на большие поверхности крайне трудоемко. Толщину слоя не выдержать. Проще и дешевле — краскопультом.

На что обратить внимание при покупке краски?

– За дешевизной не гнаться. Лучшее качество будет у профессионального продукта. Но и в стоимости известного производителя — маркетинговая составляющая больше. Слушать своего мастера: какой краской он привык работать — такую и покупать. Многие маляры десятилетиями работают составами одного производителя, привыкли к ним, знают, как добиться нужного результата. Вот это и покупать. А для себя — доверять стоит продукту, который давно на рынке. Если в магазине краска продается уже несколько лет — значит вполне приличный производитель, можно брать. Раз столько лет торгуют — заслуживает краска доверия.

Почему надо красить в респираторе?

– Краска — химический продукт, который не должен попадать на руки, в глаза, нос и рот. Такое попадание чревато последствиями для здоровья. Естественно, нужно защищать себя, пользоваться элементарными средствами безопасности. Очень редки случаи отравления красками, но в «голову дать» может. Как, впрочем, и при взаимодействии с любой другой химией. Так что респиратор — это базовое средство защиты, им обязательно нужно пользоваться, особенно при работе в замкнутых помещениях.

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7 мая 2023
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