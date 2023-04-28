Можно ли «подшаманить» сколы на ЛКП авто карандашом или баллончиком

– Максим Михайлович, давайте, как говорится, от печки: какой срок службы у лакокрасочного покрытия автомобиля?
– Есть определенные нормативы и даже ГОСТы. Согласно им, лакокрасочное покрытие должно выдерживать три года во влажном климате и пять лет — в умеренном. При этом нужно разделять понятие «краска» и «покрытие». Покрытие — это целый многослойный пирог. Сначала идет подготовка металла, затем фосфатирование, нанесение первичного грунта, потом катафорез, вторичный грунт, база и лак. И этот «пирог» должен отстоять на автомобиле не менее пяти лет.
– Качественно покрашенная машина без дефектов может начать ржаветь?
– Тут весь вопрос в том, как упомянутый уже «пирог» подготовили. Все слои положили? Все просушили по регламенту? В СССР машины ржавели, потому что порой даже грунтом не красили — сразу краской. Если же технологии выдержаны правильно, материалы качественные — то не должно появляться ржавчины, краска отслаиваться не будет, кислород в нее не попадет, окисление не произойдет, ржавчина не образуется.
– Кстати, а краски для нового автомобиля и для ремонта подержанного чем-то отличаются?
– Еще как! Ремонтный материал другой, в частности, иные температуры сушки заложены. На конвейерах доходит до 130 и даже 160 градусов Цельсия, а в ремонтных цехах могут сушить при 60 и даже при 20. Другая химия, созданная для работы в более доступных, простых условиях. Конвейер — это специализированная техника, роботы, нанесение без малейших дефектов.
В ремонтном цеху все намного проще, да и процесс более растянут по времени. Мастер может себе позволить сушить машину 10 часов, а завод — нет. Там каждые 5 минут с конвейера выходит новый автомобиль. Ремонтные материалы требуют к себе меньше внимания, но и набирают стойкость покрытия дольше. Поэтому история про «краску с конвейера» — это байка из советских времен. Сейчас все иначе.
– А правда ли, что для приемлемого результата нужно брать грунт, краску и лак одного производителя?
– Тоже миф. Конечно, не нужно. Краска — это определенный химический состав, который у всех производителей плюс-минус похож. Могут, естественно, быть какие-то особенности, но в целом состав тот же. Поэтому он и ведет себя примерно одинаково. Отсюда, кстати, байки, что отечественная краска плохая, а импортная — хорошая. Поставьте рядом два автомобиля и скажите: какой чем покрашен. Никогда не скажете. Решает не страна-изготовитель краски, а точное соблюдение всех условий и выполнение операций.
– Краска для пластика, для металла, для дерева, для кожи — отличаются? Или один и тот же состав, но в разных флаконах?
– Это разные краски. Разные продукты с разными свойствами и составами. Даже по долговечности и способу нанесения могут отличаться.
– Карандаши для подкраски сколов. Рабочая история?
– В быту — да. Дома и напильник — инструмент. Вполне нормальный вариант для устранения мелких царапин и сколов. Очень удобно. Кстати, пользуется большой популярностью.
– А реально ли покрасить машину из баллончика?
– Физически очень сложно. Да и дорого! Краска в баллончике стоит значительно дороже, да и наносить на большие поверхности крайне трудоемко. Толщину слоя не выдержать. Проще и дешевле — краскопультом.
– На что обратить внимание при покупке краски?
– За дешевизной не гнаться. Лучшее качество будет у профессионального продукта. Но и в стоимости известного производителя — маркетинговая составляющая больше. Слушать своего мастера: какой краской он привык работать — такую и покупать. Многие маляры десятилетиями работают составами одного производителя, привыкли к ним, знают, как добиться нужного результата. Вот это и покупать. А для себя — доверять стоит продукту, который давно на рынке. Если в магазине краска продается уже несколько лет — значит вполне приличный производитель, можно брать. Раз столько лет торгуют — заслуживает краска доверия.
– Почему надо красить в респираторе?
– Краска — химический продукт, который не должен попадать на руки, в глаза, нос и рот. Такое попадание чревато последствиями для здоровья. Естественно, нужно защищать себя, пользоваться элементарными средствами безопасности. Очень редки случаи отравления красками, но в «голову дать» может. Как, впрочем, и при взаимодействии с любой другой химией. Так что респиратор — это базовое средство защиты, им обязательно нужно пользоваться, особенно при работе в замкнутых помещениях.