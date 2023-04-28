Можно ли «подшаманить» сколы на ЛКП авто карандашом или баллончиком

– Максим Михайлович, давайте, как говорится, от печки: какой срок службы у лакокрасочного покрытия автомобиля?

– Есть определенные нормативы и даже ГОСТы. Согласно им, лакокрасочное покрытие должно выдерживать три года во влажном климате и пять лет — в умеренном. При этом нужно разделять понятие «краска» и «покрытие». Покрытие — это целый многослойный пирог. Сначала идет подготовка металла, затем фосфатирование, нанесение первичного грунта, потом катафорез, вторичный грунт, база и лак. И этот «пирог» должен отстоять на автомобиле не менее пяти лет.

– Качественно покрашенная машина без дефектов может начать ржаветь?

– Тут весь вопрос в том, как упомянутый уже «пирог» подготовили. Все слои положили? Все просушили по регламенту? В СССР машины ржавели, потому что порой даже грунтом не красили — сразу краской. Если же технологии выдержаны правильно, материалы качественные — то не должно появляться ржавчины, краска отслаиваться не будет, кислород в нее не попадет, окисление не произойдет, ржавчина не образуется.

– Кстати, а краски для нового автомобиля и для ремонта подержанного чем-то отличаются?

– Еще как! Ремонтный материал другой, в частности, иные температуры сушки заложены. На конвейерах доходит до 130 и даже 160 градусов Цельсия, а в ремонтных цехах могут сушить при 60 и даже при 20. Другая химия, созданная для работы в более доступных, простых условиях. Конвейер — это специализированная техника, роботы, нанесение без малейших дефектов.