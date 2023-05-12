Клавиши в салоне, нажав на которые можно попасть в ДТП

У всех рамных бездорожников в салоне есть клавиши активации блокировок дифференциалов: обычно это «перед», «зад» и «межосевая». А на старых моделях их можно включать в движении, да еще и по отдельности. Так вот: если подобное провернуть в повороте, то автомобиль станет много хуже управляться и даже может вылететь в кювет.
Дело в том, что в вираже все колеса идут собственными траекториями движения и должны вращаться с разными угловыми скоростями. Чем круче изгиб дороги, тем сильнее разница. Здесь любая блокировка сильно вредит, так как уравнивание угловых скоростей «башмаков» приводит к их проскальзыванию или пробуксовке и, в итоге, к потере устойчивости автомобиля. Да и при езде по ровному асфальту блокировки не дают сколько-нибудь ощутимого преимущества.
Еще одна опасная клавиша — активация электронного стояночного тормоза. В конструкции такого механизма вместо тросов используют провода, подключенные к управляющему блоку и электромоторам системы замедления. Если активировать механизм в движении, то машина в первые минуты потеряет устойчивость и начнет «ерзать». Различные электронные «обереги» включаются лишь потом, чтобы погасить паразитные колебания. Но и такого короткого момента времени бывает достаточно, чтобы неопытный водитель потерял контроль над своим «железным конем». Что уж говорить про поворот.
Кнопку «старт-стоп» также легко задеть рукой, тем более, что расположена она рядом с рулем. Если подобное произойдет на небольшой скорости, то переживать не стоит. Электроника настроена так, что мотор не заглохнет. А вот если автомобиль движется, скажем, на 40 км/ч, тогда силовой агрегат послушно замолчит. Подобное может спровоцировать аварию, скажем, в пробке или на светофоре, когда водитель машины, следующей сзади, видит зеленый сигнал и жмет на газ.