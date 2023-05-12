Клавиши в салоне, нажав на которые можно попасть в ДТП

У всех рамных бездорожников в салоне есть клавиши активации блокировок дифференциалов: обычно это «перед», «зад» и «межосевая». А на старых моделях их можно включать в движении, да еще и по отдельности. Так вот: если подобное провернуть в повороте, то автомобиль станет много хуже управляться и даже может вылететь в кювет.

Дело в том, что в вираже все колеса идут собственными траекториями движения и должны вращаться с разными угловыми скоростями. Чем круче изгиб дороги, тем сильнее разница. Здесь любая блокировка сильно вредит, так как уравнивание угловых скоростей «башмаков» приводит к их проскальзыванию или пробуксовке и, в итоге, к потере устойчивости автомобиля. Да и при езде по ровному асфальту блокировки не дают сколько-нибудь ощутимого преимущества.