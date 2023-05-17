Европа готовит новый удар: санкции дотянутся до кармана каждого российского водителя

Незаконные рестрикции, кои по недоразумению и малообразованности именуются санкциями (последние, если что, вправе вводить только ООН), должны были, по задумке антироссийски настроенных государств, разметать российскую экономику в пух и прах уже в первые месяцы после их введения.
Однако на Америку надейся, а сам — не плошай: выяснилось внезапно, что страна-бензоколонка одновременно оказалась еще и амбаром, складом, а так же, что самое любопытное, крайне прибыльным рынком. Те же автомобили в России прямо сейчас продаются дороже, чем в любой стране мира, и при этом весьма активно раскупаются. Дефицит!
Цены, резко взлетевшие в небеса годом ранее, уже начинают успокаиваться и глобально снижаться: канистра моторного масла, стоившая в прошлом мае не менее 5000 рублей, нынче совершенно спокойно приобретается за три, а если поискать — то еще дешевле. Аналогично — запчасти, которые уже массово подъехали параллельным импортом. Причем как частным, так и вполне официальным путем: дистрибьюторы «не совсем ушедших» брендов продолжают возить расходники и ремонтные части, получая высокую прибыль. Бизнес, просто бизнес.
Казалось бы, можно выдохнуть, показав средний палец строго на запад, однако проблемы существуют: новые пакеты санкций накладывают сложности на определенные элементы, которые становится все сложнее доставлять в РФ. А выпускать в России пока не получается: то одного составляющего не хватает, то другого.
Наиболее яркий пример — ATF, оно же трансмиссионное масло, которое заливается в коробки передач. Десятый по счету пакет санкций привел к запрету необходимого для обслуживания автомобилей состава, поэтому поставщики забили склады и готовятся к дефициту.
В кулуарах честно говорят, что на ближайший год «атэфки» хватит, проблем не будет. Но после могут возникнуть весьма серьезные сложности, особенно если российские предприятия не научатся ее выпускать внутри страны. Пока этого важного события не произошло, поскольку у нефтяников не хватает компонентов, завозить которые из Европы и Америки уже нельзя. Настроятся, подстрахуются китайскими присадками, наладят выпуск.
Но для реализации этого плана потребуется время: логистика весьма непроста. Так что лучше «подстелить соломки» и запастись парой канистр подходящего ATF уже сегодня: меняют его не часто, раз в 60 000 — 75 000 км, так что одного полного объема на замену будет вполне достаточно, чтобы комфортно переждать дефицит.