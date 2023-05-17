Европа готовит новый удар: санкции дотянутся до кармана каждого российского водителя

Незаконные рестрикции, кои по недоразумению и малообразованности именуются санкциями (последние, если что, вправе вводить только ООН), должны были, по задумке антироссийски настроенных государств, разметать российскую экономику в пух и прах уже в первые месяцы после их введения.

Однако на Америку надейся, а сам — не плошай: выяснилось внезапно, что страна-бензоколонка одновременно оказалась еще и амбаром, складом, а так же, что самое любопытное, крайне прибыльным рынком. Те же автомобили в России прямо сейчас продаются дороже, чем в любой стране мира, и при этом весьма активно раскупаются. Дефицит!

Цены, резко взлетевшие в небеса годом ранее, уже начинают успокаиваться и глобально снижаться: канистра моторного масла, стоившая в прошлом мае не менее 5000 рублей, нынче совершенно спокойно приобретается за три, а если поискать — то еще дешевле. Аналогично — запчасти, которые уже массово подъехали параллельным импортом. Причем как частным, так и вполне официальным путем: дистрибьюторы «не совсем ушедших» брендов продолжают возить расходники и ремонтные части, получая высокую прибыль. Бизнес, просто бизнес.