Зачем опытные водители надевают на канистру резиновое кольцо

Напомним, что сам по себе выбор канистры не такое уж простое дело, как кажется на первый взгляд. У каждой есть свои конструктивные особенности. Скажем, если крышка откидная, то ее резиновая прокладка может выпасть из штатного места. В результате капли бензина способны попасть в глаза. Так что лучше выбирать варианты, где пробка просто откручивается.
Если горловина расположена посередине, то часто это приводит к пульсациям топлива, бульканиям и проливанию. Поэтому она должна быть смещена от центра. Таким образом создается воздушная подушка над поверхностью горючего, убирая перечисленные негативные симптомы. Кроме того, на удобство переливания влияет сифонная трубка для доступа воздуха. Если ее нет, потеки горючего практически гарантированы.
Важна и форма горловины. Чем шире — тем лучше. Но если внутри она образует подобие «непроливайки», тогда полностью опустошить резервуар не представляется возможным. Наконец, такая мелочь как конструкция ручки позволяет удобно удерживать резервуар при наполнении бака, а также во время переноски.
Из всего сказанного выше ясно, что небольшие потеки драгоценного топлива беспокоят многих автолюбителей. Более того, очень раздражает, когда мелкие капли попадают на брюки и обувь. Одежда воняет и извести запах непросто. Чтобы этого избежать, водители придумали простой способ.
На горловину канистры надевают резиновое кольцо. Оно и препятствует протечкам. Важный момент — резина должна быть бензостойкая. Такую можно купить в хозяйственном магазине. Из нее делают, скажем, различные шланги. А еще соблюдают правило: если «горло» с левой стороны, то завивать топливо надо так, чтобы оно было сверху.
И последний совет. Если упоминаемый нами автомобильный «гаджет» зиму простоял в гараже, не поленитесь визуально оценить его состояние. Ржавчина внутри расскажет о том, что резервуар лучше выбросить. Ведь частички прогнившего железа без труда попадут в топливопровод и забьют его.