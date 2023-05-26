Зачем опытные водители надевают на канистру резиновое кольцо

Напомним, что сам по себе выбор канистры не такое уж простое дело, как кажется на первый взгляд. У каждой есть свои конструктивные особенности. Скажем, если крышка откидная, то ее резиновая прокладка может выпасть из штатного места. В результате капли бензина способны попасть в глаза. Так что лучше выбирать варианты, где пробка просто откручивается.

Если горловина расположена посередине, то часто это приводит к пульсациям топлива, бульканиям и проливанию. Поэтому она должна быть смещена от центра. Таким образом создается воздушная подушка над поверхностью горючего, убирая перечисленные негативные симптомы. Кроме того, на удобство переливания влияет сифонная трубка для доступа воздуха. Если ее нет, потеки горючего практически гарантированы.

Важна и форма горловины. Чем шире — тем лучше. Но если внутри она образует подобие «непроливайки», тогда полностью опустошить резервуар не представляется возможным. Наконец, такая мелочь как конструкция ручки позволяет удобно удерживать резервуар при наполнении бака, а также во время переноски.