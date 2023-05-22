Сгнил топливный бак: менять на пластиковый или искать железный

Долгие годы топливный бак был по умолчанию железным. Хранилище горючего огнеопасно, да к тому же соседствует и с выхлопной трубой, и с тормозными механизмами, которые даже при штатной эксплуатации здорово разогреваются. Хранить рядом с такими элементами несколько десятков литров бензина в условной «пластиковой канистре» — так себе затея. Тем более что на жарком солнце горючка образует огнеопасные пары…

Однако есть у железного «танка» одна крайне неприятная особенность: паршивец имеет свойство гнить. Причем довольно быстро — особенно если водитель, начитавшись «интернетов», снабдил его защитной пластиной. От удара она, конечно, спасет, но под ней скапливается грязь и влага, способствующие коррозии. Поставить — поставили, а чистить забываем. Какой-то замкнутый круг.

Хороший пример — Mitsubishi Pajero, крайне популярный и уважаемый в России внедорожник, страдающий врожденной проблемой ускоренного разложения бензобака. Если машине уже стукнуло 10 лет, то к бабке не ходи: либо бак заменен, либо течет.

Сталкиваясь с такой проблемой, счастливый обладатель авто оказывается на «перекрестке»: приобрести на разборке целый топливный бак — новый не предлагаем, олигархов нет — или купить пластиковый. Последний дешевле, еще не пользованный, не подвержен воздействию коррозии и вообще всесторонне прекрасен. Казалось бы, о чем тут можно вообще думать. Однако такое решение удачно лишь на первый взгляд.