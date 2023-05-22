Сгнил топливный бак: менять на пластиковый или искать железный

Долгие годы топливный бак был по умолчанию железным. Хранилище горючего огнеопасно, да к тому же соседствует и с выхлопной трубой, и с тормозными механизмами, которые даже при штатной эксплуатации здорово разогреваются. Хранить рядом с такими элементами несколько десятков литров бензина в условной «пластиковой канистре» — так себе затея. Тем более что на жарком солнце горючка образует огнеопасные пары…
Однако есть у железного «танка» одна крайне неприятная особенность: паршивец имеет свойство гнить. Причем довольно быстро — особенно если водитель, начитавшись «интернетов», снабдил его защитной пластиной. От удара она, конечно, спасет, но под ней скапливается грязь и влага, способствующие коррозии. Поставить — поставили, а чистить забываем. Какой-то замкнутый круг.
Хороший пример — Mitsubishi Pajero, крайне популярный и уважаемый в России внедорожник, страдающий врожденной проблемой ускоренного разложения бензобака. Если машине уже стукнуло 10 лет, то к бабке не ходи: либо бак заменен, либо течет.
Сталкиваясь с такой проблемой, счастливый обладатель авто оказывается на «перекрестке»: приобрести на разборке целый топливный бак — новый не предлагаем, олигархов нет — или купить пластиковый. Последний дешевле, еще не пользованный, не подвержен воздействию коррозии и вообще всесторонне прекрасен. Казалось бы, о чем тут можно вообще думать. Однако такое решение удачно лишь на первый взгляд.
Дело в том, что помимо окружающей среды, на бензобак влияет еще множество факторов. Например, мало кто задумывается, что бензин сам по себе является хоть и слабым, но растворителем. Насколько хватит пластикового бака, и в какой момент он превратится в решето? А вдруг производитель перемудрил со снижением себестоимости?
Идем далее: хранилище располагается под днищем и подвержено массе различных «невзгод» русской дороги. Особенно если речь идет о внедорожнике. Так вот: резкое сдавливание, толстая ветка или камень могут в одночасье превратить приключение в эвакуацию. Но и это не самое страшное: «бэушка» не позволяет привести ее в состояние новой. Даже самое вдумчивое обслуживание — не только свечи, фильтры, ремни и масла, но и все прокладки, сальники, а также прочие расходники — не гарантирует полное здравие даже на 100 км.
Старая машина на то и старая, что львиная доля агрегатов изношена. Даже таких, о которых мало кто задумывается: вы когда-нибудь слышали про абсорбер? Вот-вот. Эта штука должна улавливать пары бензина. И если он неисправен, то в баке создается вакуум, который однажды просто сдавит топливное хранилище. «Железка» стерпит, а вот пластик…
При любом ремонте, чего бы он ни касался, лучший вариант — оригинал. Даже подержанный, с разборки. Если нет вариантов заполучить «завод», то ищите пластик, но внимательно читайте отзывы и не пытайтесь сэкономить. Скупой платит дважды, а в нашем случае — еще и тратится на эвакуатор.