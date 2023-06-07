Почему синюю изоленту пора выбросить из автомобиля

Перебило изоляцию провода? Замотай изолентой. Развалилось соединение? Перебери и обязательно замотай изолентой. Порезался? Заклей изолентой. Яблонька упала? Поставь палку, примотай изолентой. Нужно зафиксировать склеенные детали? Да, опять она.
Изолента — главный друг, брат и помощник по хозяйству, который должен быть всегда под рукой. А ведь многие уже и подзабыли, что изначальная задача этой гениальной выдумки инженера — изоляция проводов. И именно в этом первостепенном деле для мотка синего цвета, что всегда лежит в автомобильной двери, бардачке, кухонном шкафу и на гаражной полке, уже придумали не просто альтернативное, а лучшее решение. Богохульство, конечно, но как есть.
Помимо чудовищного внешнего вида соединения, замотанного изолентой, есть у проверенной веками схемы и еще один недостаток: несмотря на многочисленные мифы и легенды, такой способ является изоляционным, но не герметичным. То есть вода попадает на провода, они начинают окисляться, а под напряжением однажды просто превращаются в пыль. Шах и мат, доставай свечи. Чтобы любое соединение прослужило долго, его нужно не только качественно и профессионально собрать, но и защитить от воздействия окружающий среды. И тут синяя изолента — не помощник.
Однако шустрые китайцы разгадали и эту головоломку: на всеми любимой барахолке уже появились весьма любопытные и недорогие составы, которые именуются не иначе как жидкая изоляция. Достаточно просто окунуть соединение во флакон, и наши многострадальные провода мгновенно покрываются толстым слоем стойкого полимера. Он не пропускает ни воздух, ни влагу, быстро засыхает и стоек ко внешнему воздействию. Короче говоря, прости, синяя изолента, придется тебе подвинуться.
Жидкой изоляцией также можно смело заливать поврежденные пластиковые элементы, герметизировать электрические блоки, моделировать различные кожухи и защитки. Универсальное решение, которое, наверняка, пригодится. Однако рулончик-другой синей изоленты лучше все же оставить: в хозяйстве пригодится. То же деревце подвязать китайской жижей не выйдет — тут нужен холодный расчет и проверенное веками решение.