Почему синюю изоленту пора выбросить из автомобиля

Помимо чудовищного внешнего вида соединения, замотанного изолентой, есть у проверенной веками схемы и еще один недостаток: несмотря на многочисленные мифы и легенды, такой способ является изоляционным, но не герметичным. То есть вода попадает на провода, они начинают окисляться, а под напряжением однажды просто превращаются в пыль. Шах и мат, доставай свечи. Чтобы любое соединение прослужило долго, его нужно не только качественно и профессионально собрать, но и защитить от воздействия окружающий среды. И тут синяя изолента — не помощник.

Однако шустрые китайцы разгадали и эту головоломку: на всеми любимой барахолке уже появились весьма любопытные и недорогие составы, которые именуются не иначе как жидкая изоляция. Достаточно просто окунуть соединение во флакон, и наши многострадальные провода мгновенно покрываются толстым слоем стойкого полимера. Он не пропускает ни воздух, ни влагу, быстро засыхает и стоек ко внешнему воздействию. Короче говоря, прости, синяя изолента, придется тебе подвинуться.

Жидкой изоляцией также можно смело заливать поврежденные пластиковые элементы, герметизировать электрические блоки, моделировать различные кожухи и защитки. Универсальное решение, которое, наверняка, пригодится. Однако рулончик-другой синей изоленты лучше все же оставить: в хозяйстве пригодится. То же деревце подвязать китайской жижей не выйдет — тут нужен холодный расчет и проверенное веками решение.