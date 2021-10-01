Зачем опытные автомеханики заматывают отвертку изолентой

Как отличить опытного мастера от начинающего «самоделкина»? Правильно, нужно просто взглянуть на его инструмент. Он не только ухожен и разнообразен, но и зачастую доработан под конкретные цели и задачи. С ключами и головками все более-менее ясно, но зачем заматывать отвертки, тем более вполне современные на вид, изолентой? Неужели для удобного хвата и борьбы с выскальзыванием?

Оказывается, все намного интереснее. Дело в том, что пробои и замыкания электропроводки крайне распространены не только в подержанном автомобиле или старом гараже, но и во вполне современной технике. Одно неловкое движение или минутное промедление может привести к удару током, который в случае с 220 вольт смертельно опасен. Да чего уж там говорить, если автомобильные 12V способны вызвать вполне ощутимые неприятности, а уж в машине да по осени может «искрить» миллион проводов. Чтобы избежать удара током, «съевшие пуд соли» мастера не надеются на производителя инструментов и сами дополнительно изолируют не только «жало» отверток, но и часть ручки.

Понятное дело, что венец творения в этом вопросе — синяя изолента. Главный аргумент надежности. Именно ей чаще всего заматывают всю металлическую часть и верх рукояти, оставляя лишь небольшой участок самого «жала». Получается не слишком красиво, быстро приходит в негодность и облетает, но дело свое делает. Да и трудо- и финансовые затраты минимальны. Казалось бы, гениальное и простое решение.