Как дешево и эффективно избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля

Кто в пробках не стоял, тот по дорогам не ездил. Даже крохотный городок может зависнуть в многочасовых заторах, если чинят единственный мост или приехал званый гость. А уж про летнюю поездку на море и говорить нечего — там вся семья целый день просидит в машине.
И любой водитель знает: если много часов провести в дороге — хоть с закрытым окном, хоть с открытым — то к вечеру в салоне начинает скапливаться тяжелый аромат. А если еще и вредные привычки добавить, то совсем беда: хоть топор вешай, хуже чем в казарме. И как, скажете, с этим бороться? Проветривать? В дождь тоже?
Лучший совет может дать тот, кто в водительском кресле сидит большую часть жизни, да еще и зависит от атмосферы в салоне. Таксист! Коли в машине смердит, накурено или просто кисло — не получишь ни чаевых, ни «пятерок» в профиль. От самочувствия пассажира доход зависит напрямую, так что приходится соответствовать высшим стандартам даже в низких классах. Иначе сработаешь вхолостую.
Потные носки, курево, вчерашняя футболка, мокрые кроссовки — это все источники, и они локализованы. Казалось бы, проветрить да переодеться. Но времени иногда не хватает, так что в рукаве должен быть козырь. Сильнодействующее средство, которое мгновенно уберет, «затонирует» и перебьет неприятные запахи, но при этом не задушит пассажира. Что-нибудь ненавязчивое и, желательно, натуральное.
Испокон веков для скрытия запаха табака использовали отдушки из лаванды: она приятно пахнет, стоит недорого, а дело свое «знает». Так, небольшой баночки стоимостью около 200 рублей хватит на несколько недель для постоянного поддержания в салоне автомобиля приятного аромата, который в то же время перебивает другие запахи. Можно залить в старый ароматизатор, можно поставить небольшую открытую тару в подлокотник или под сиденье. А в случае особо тяжкого «амбре» можно натереть воздуховоды — тогда дело пойдет быстрее.
Экстракт лаванды — простое и доступное решение, которое, однако, надо «готовить» заранее: не в каждой аптеке купишь, а магазины для бани, например, на пути попадаются нечасто. Но флакончик не займет много места в бардачке, он быстро нивелирует проблему и резко поднимет «котировки» водителя, так что при попадании в поле зрения точно достоин внимания. Берите на заметку!