Как дешево и эффективно избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля

Кто в пробках не стоял, тот по дорогам не ездил. Даже крохотный городок может зависнуть в многочасовых заторах, если чинят единственный мост или приехал званый гость. А уж про летнюю поездку на море и говорить нечего — там вся семья целый день просидит в машине.

И любой водитель знает: если много часов провести в дороге — хоть с закрытым окном, хоть с открытым — то к вечеру в салоне начинает скапливаться тяжелый аромат. А если еще и вредные привычки добавить, то совсем беда: хоть топор вешай, хуже чем в казарме. И как, скажете, с этим бороться? Проветривать? В дождь тоже?

Лучший совет может дать тот, кто в водительском кресле сидит большую часть жизни, да еще и зависит от атмосферы в салоне. Таксист! Коли в машине смердит, накурено или просто кисло — не получишь ни чаевых, ни «пятерок» в профиль. От самочувствия пассажира доход зависит напрямую, так что приходится соответствовать высшим стандартам даже в низких классах. Иначе сработаешь вхолостую.