Проверено на себе: сколько лет может прослужить автомобильная шина

Каждый водитель желает знать, когда предстоит покупка новых шин. Это далеко не бюджетное, но вынужденное событие у всех наступает по-разному: кто-то млеет от верчения «пончиков» и встает в очередь каждый сезон, а кто-то проезжает пять тысяч километров в год и продает машину раньше, чем износятся покрышки.

Однако большинство россиян эксплуатируют автомобиль долго, более 10 лет, поэтому регулярно сталкивается с вопросом покупки нового комплекта резины. Чтобы совершить выгодную сделку, нужно подготовиться, определив срок, к которому важно не только выбрать модель, но и поднакопить деньжат. А для этого нужны хотя бы средние вычисления, кои мы и предоставляем.

Итак, новенькие шины, изготовленные в июле 2015 года, были установлены на автомобиль в марте 2016. До этого они хранились в темном неотапливаемом гараже согласно требованиям завода: вертикально, на стеллаже. Далее их надели на диски, с которых никогда не снимали — на исследуемом автомобиле два комплекта колес в сборе. Для полноты картины надо сказать, что несколько раз резину перебортировали: меняли изношенные вентили, лечили пропускание между диском и шиной. Порезов, проколов, грыж и прочего нет и по сей день.