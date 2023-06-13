Проверено на себе: сколько лет может прослужить автомобильная шина

Каждый водитель желает знать, когда предстоит покупка новых шин. Это далеко не бюджетное, но вынужденное событие у всех наступает по-разному: кто-то млеет от верчения «пончиков» и встает в очередь каждый сезон, а кто-то проезжает пять тысяч километров в год и продает машину раньше, чем износятся покрышки.
Однако большинство россиян эксплуатируют автомобиль долго, более 10 лет, поэтому регулярно сталкивается с вопросом покупки нового комплекта резины. Чтобы совершить выгодную сделку, нужно подготовиться, определив срок, к которому важно не только выбрать модель, но и поднакопить деньжат. А для этого нужны хотя бы средние вычисления, кои мы и предоставляем.
Итак, новенькие шины, изготовленные в июле 2015 года, были установлены на автомобиль в марте 2016. До этого они хранились в темном неотапливаемом гараже согласно требованиям завода: вертикально, на стеллаже. Далее их надели на диски, с которых никогда не снимали — на исследуемом автомобиле два комплекта колес в сборе. Для полноты картины надо сказать, что несколько раз резину перебортировали: меняли изношенные вентили, лечили пропускание между диском и шиной. Порезов, проколов, грыж и прочего нет и по сей день.
С 2016 года машина — согласно выпискам со станции обслуживания — проехала 56 000 км. Малую часть — зимой, большую — летом. То есть как раз на исследуемых шинах. Если разброс, для простоты подсчета, взять в пропорции 40 000 км летом и 16 000 км зимой, то это будет более чем честно. И точно.
После весны 2016 года колеса в сборе лежали в том же темном и холодном зимой гараже стопкой, как того требует инструкция по хранению. А летом они ездили, пусть и не слишком активно, по городским улицам, редко выезжая на загородную магистраль и совсем уж считанное число раз — на грунтовку. Пятаки не крутили, ручник не ходу не поднимали, а вот в ямы еще как влетали, «лежачих полицейских» ходом брали. Ну а кто, как говорится, без греха?
Итак, дано: крайне размеренная манера вождения, переднеприводный легковой автомобиль D-класса, ареал — город, пробег — 40 000 км. Вполне себе средние показатели, на которые можно опираться. Если ссылаться на высоту протектора, то на покрышках еще можно проездить лет пять, не меньше, только-только начали стираться первые индикаторы износа.
А вот состояние самой резины уже заставляет задуматься о поиске замены. Качественная, добротная шина, которую правильно хранили и бережно эксплуатировали, покрылась паутиной трещин. Хорошая яма — и быть грыже. Ездить, тем более на дальние расстояния, на таких колесах уже небезопасно.
Более того, на шиномонтаже подтвердили, что геометрия утеряна, а такого набора грузил, как стоит на одном колесе, рыбаку хватит на всю жизнь. Этот сезон для них точно станет последним. Восемь лет и 7 сезонов стали итогом, несмотря на небольшой пробег, бережное использование и правильное хранение.
И, что самое главное, покрышка изначально была высококлассной, чем сегодня могут похвастаться не все представители шинной полки автомагазина. Мягкой была, богатой натуральным каучуком. Не чета китайским «импортозаместителям». В итоге именно время, а не дороги и километры убили резину. Покупая подержанные шины, на которых еще высокий протектор, выбирая по фотографии или пытаясь сэкономить, стоит помнить лишь один довод: резина дешевле железа. Не экономьте, за 7 лет можно без проблем накопить на хороший, подчеркиваю, новый комплект покрышек.