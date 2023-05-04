Как просто и эффективно очистить автомобильный кондиционер своими руками

Для начала заметим, что главным препятствием на пути проникновения в «жилой отсек» пыльцы и грязи является салонный фильтр. Он не только оберегает легкие водителя и пассажиров, но и препятствует образованию нечистот на различных деталях «кондея». Так что не стоит его демонтировать, если отправляетесь на дачу. Также настойчиво рекомендуем регулярно менять расходник. Да, сейчас все подорожало, но, тем не менее, глупо экономить на здоровье.
Далее очищаем дренажные отверстия в кузове, чтобы в дождливую погоду внутрь основного воздуховода не попадала влага. После освобождаем от пыли и этот самый воздуховод. Кстати, если конструкция машины такая, что фильтр расположен под капотом, доступ ко всем перечисленным узлам отменный. Можно даже достать до лопастей вентилятора. Кстати, со временем они тоже обрастают пылевой «шубой».
Затем надо обратить внимание на испаритель кондиционера. Ведь именно на его поверхности образуется благоприятная среда для развития бактерий и грибков. Понять это можно по неприятному запаху. А нечистоты, летящие с улицы, становятся причиной коррозии. Результат — в салон может проникнуть компрессорное масло или хладагент. Они очень вредны для здоровья.
Доступ к испарителю можно получить из салона, разобрав нижнюю часть передней панели. Дальше с помощью ветоши и мыльного раствора аккуратно очищаем поверхность и даем время просохнуть. Более дорогой способ: приобретение в магазине дезинфицирующего очистителя. Его также наносят на испаритель.
Наконец, с помощью антибактериального очистителя уничтожаем нежелательную микрофлору и склизкие отложения внутри системы. Для этого вставляем идущий в комплекте шланг-удлинитель в дренажную трубку слива конденсата и выпускаем внутрь всю пену из баллона. Включаем «кондей» на максимум и выходим из машины на 10 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы состав вобрал в себя нечистоты и стек по дренажу в тазик. Такими дешевыми и нехитрыми способами можно многократно продлить срок службы дорогим механизмам.