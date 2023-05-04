Как просто и эффективно очистить автомобильный кондиционер своими руками

Затем надо обратить внимание на испаритель кондиционера. Ведь именно на его поверхности образуется благоприятная среда для развития бактерий и грибков. Понять это можно по неприятному запаху. А нечистоты, летящие с улицы, становятся причиной коррозии. Результат — в салон может проникнуть компрессорное масло или хладагент. Они очень вредны для здоровья.

Доступ к испарителю можно получить из салона, разобрав нижнюю часть передней панели. Дальше с помощью ветоши и мыльного раствора аккуратно очищаем поверхность и даем время просохнуть. Более дорогой способ: приобретение в магазине дезинфицирующего очистителя. Его также наносят на испаритель.

Наконец, с помощью антибактериального очистителя уничтожаем нежелательную микрофлору и склизкие отложения внутри системы. Для этого вставляем идущий в комплекте шланг-удлинитель в дренажную трубку слива конденсата и выпускаем внутрь всю пену из баллона. Включаем «кондей» на максимум и выходим из машины на 10 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы состав вобрал в себя нечистоты и стек по дренажу в тазик. Такими дешевыми и нехитрыми способами можно многократно продлить срок службы дорогим механизмам.