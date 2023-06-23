Не только цезий−137: как правильно перевозить в машине опасные вещества

Все мы время от времени вынуждены перевозить в личном авто какие-либо не шибко полезные для здоровья вещи — скажем, бензин для дачной газонокосилки. Или емкости с красками/растворителями, когда решаемся устроить ремонт в своей квартире. А иной раз в багажнике машины может оказаться какая-нибудь отрава для насекомых, необходимая для спасения урожая на той же даче.
Для начала напомним, что любую емкость с чем-то подобным следует плотно закрыть, чтобы ничего никуда не пролилось. Но убедиться в том, что крышка сидит надежно, как показывает практика, недостаточно. Автор этих строк, например, пару раз сталкивался с ситуацией, когда даже на новенькой канистре для топлива она не справлялась со своей основной функцией. В результате плещущееся в ней горючее (машина же на ходу качается) потихоньку вытекало из предательски неплотной пробки. «Амбре» в салоне из-за просачивающихся из багажника паров разлитого бензина было непередаваемым. И приходилось конструировать импровизированный уплотнитель — в несколько слоев обматывать резьбу горловины полиэтиленовым пакетом…
При загрузке даже абсолютно герметичной емкости с чем-то горючим или ядовитым не стоит укладывать ее на бок, чтобы в случае разгерметизации опасное содержимое не могло свободно вылиться. Горловина, крышка, сливное отверстие (и все подобные элементы сосуда) должны быть ориентированы строго вверх. На всякий случай. Нельзя также наваливать на емкость с чем-то небезопасным какой-то другой груз — особенно что-то тяжелое или с острыми гранями. Так мы убережем нашу канистру-баллон-бутыль от возможных повреждений.
Само собой, следует предусмотреть надежную фиксацию потенциально опасной поклажи в багажном отделении. Она не должна иметь возможности болтаться по нему как при поворотах, так и при разгонах-торможениях — чтобы не побилась-прохудилась и не перевернулась по дороге. А если у вас в багажнике емкость с чем-то летучим — пластиковая канистра с бензином, бутыль с ацетоном или, к примеру, баллон со строительной пеной — не рекомендуется надолго оставлять автомобиль на палящем солнце.
Перечисленные субстанции (как и многие подобные им) имеют способность интенсивно испаряться или просто расширяться при нагревании. Подобные процессы вызывают рост давления и порой могут привести к тому, что емкость не выдержит и лопнет — со всеми вытекающими (в самом прямом смысле) последствиями.