Не только цезий−137: как правильно перевозить в машине опасные вещества

При загрузке даже абсолютно герметичной емкости с чем-то горючим или ядовитым не стоит укладывать ее на бок, чтобы в случае разгерметизации опасное содержимое не могло свободно вылиться. Горловина, крышка, сливное отверстие (и все подобные элементы сосуда) должны быть ориентированы строго вверх. На всякий случай. Нельзя также наваливать на емкость с чем-то небезопасным какой-то другой груз — особенно что-то тяжелое или с острыми гранями. Так мы убережем нашу канистру-баллон-бутыль от возможных повреждений.

Само собой, следует предусмотреть надежную фиксацию потенциально опасной поклажи в багажном отделении. Она не должна иметь возможности болтаться по нему как при поворотах, так и при разгонах-торможениях — чтобы не побилась-прохудилась и не перевернулась по дороге. А если у вас в багажнике емкость с чем-то летучим — пластиковая канистра с бензином, бутыль с ацетоном или, к примеру, баллон со строительной пеной — не рекомендуется надолго оставлять автомобиль на палящем солнце.

Перечисленные субстанции (как и многие подобные им) имеют способность интенсивно испаряться или просто расширяться при нагревании. Подобные процессы вызывают рост давления и порой могут привести к тому, что емкость не выдержит и лопнет — со всеми вытекающими (в самом прямом смысле) последствиями.