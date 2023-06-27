Что нужно знать водителю после того, как российские моторные масла стали китайскими

Из-за украинских событий с российскими партнерами прекратили сотрудничество многие западные производители автомобильных смазок. Наши автомобилисты в ответ вынужденно-патриотично повернулись в сторону отечественного производителя. Делать основу для моторных масел у нас умеют. Но без добавки специальных присадок никакая «синтетика» не обеспечит нужных параметров работы даже древнего мотора. Так сложилось, что порядка 90% мирового рынка присадок контролируют всего четыре компании со штаб-квартирами в США и Великобритании. Это Lubrizol, Infineum, Chevron Oronite и Afton Chemical.
С началом СВО доступ к их недружественной продукции для отечественных «масляных королей» оказался перекрыт. Да, в России тоже существуют «присадочные» производства. Но с ассортиментом пакетов присадок для более менее современных двигателей у них — не особо. В итоге все пошло по стандартному для нашего времени пути: американо-британских поставщиков заменили (простите за тавтологию) незаменимые китайцы.
Так что если вы сейчас собрались заливать в мотор своей машины отечественное масло, имейте в виду: скорее всего в канистре российского бренда плещется наше базовое масло с примесью китайских химикатов. От какой-нибудь Changhai Minglan Chemical Co. или Richfu. Криминала тут особого нет. Но надо иметь в виду: китайские масла и присадки как правило не имеют международной сертификации. Только национальную.
То есть, строго говоря, смесь российского масла с китайским пакетом присадок лишь условно может считаться соответствующей спецификации по API («Американский институт нефти»), которая указана на канистре. Это не «ужас-ужас-ужас». Но надо отдавать себе отчет, что в распоряжении китайских нефтехимиков пока нет проверенных долгими и дорогими испытаниями рецептур присадок, предназначенных для новейших европейских или американских двигателей.
Но в моторах поколением старше их продукцию вполне можно применять. Собственно говоря, на такого рода маслах ездят все современные китайские авто и «не кашляют». Известно, например, что основа моющих присадок у китайцев отличается от «англосаксонских» стандартов. У азиатов тут применяются соединения, содержащие магний, а западные компании предпочитают кальций. В китайских присадках присутствует много молибдена. Это очень хорошо с точки зрения уменьшения трения в моторе. Китай — крупнейший производитель дорогого молибдена в мире. Могут себе позволить «сыпать» его щедрой рукой. Однако у этого типа добавок срок «жизни» относительно невелик. Из-за условно быстрого срабатывания молибдена снижается общий ресурс масла.
В связи с этим можно сказать, что «китаизация» смазок российских производителей — не трагедия. С моторами, работающими на таких лубрикантах ничего плохого произойти не должно. Но только при одном условии: менять масло с китайскими присадками рекомендуется чаще. Не как вы привыкли, например, через каждые 10 000 километров пробега, а не реже чем через 7000—8000.