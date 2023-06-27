Что нужно знать водителю после того, как российские моторные масла стали китайскими

Из-за украинских событий с российскими партнерами прекратили сотрудничество многие западные производители автомобильных смазок. Наши автомобилисты в ответ вынужденно-патриотично повернулись в сторону отечественного производителя. Делать основу для моторных масел у нас умеют. Но без добавки специальных присадок никакая «синтетика» не обеспечит нужных параметров работы даже древнего мотора. Так сложилось, что порядка 90% мирового рынка присадок контролируют всего четыре компании со штаб-квартирами в США и Великобритании. Это Lubrizol, Infineum, Chevron Oronite и Afton Chemical.

С началом СВО доступ к их недружественной продукции для отечественных «масляных королей» оказался перекрыт. Да, в России тоже существуют «присадочные» производства. Но с ассортиментом пакетов присадок для более менее современных двигателей у них — не особо. В итоге все пошло по стандартному для нашего времени пути: американо-британских поставщиков заменили (простите за тавтологию) незаменимые китайцы.

Так что если вы сейчас собрались заливать в мотор своей машины отечественное масло, имейте в виду: скорее всего в канистре российского бренда плещется наше базовое масло с примесью китайских химикатов. От какой-нибудь Changhai Minglan Chemical Co. или Richfu. Криминала тут особого нет. Но надо иметь в виду: китайские масла и присадки как правило не имеют международной сертификации. Только национальную.