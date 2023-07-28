Китайские штучки: почему горят автомагнитолы из Поднебесной

Китайская магнитола, что продается для всех на свете моделей машин, отлично выглядит, просто устанавливается и обладает десятками функций: и телефон подключается, и музыку транслирует, и камеру заднего вида показывает, и видео с youtube хоть на ходу смотри, и многое-многое другое. Честно говоря, такие устройства зачастую затыкают за пояс даже штатные «головы», потому что они современнее, функциональнее, мощнее. Но есть у них и недостатки.

В основе «магнитолы», если этот многофункциональный комбайн еще можно так назвать, лежит, как правило, самый обыкновенный планшет. К такой тряске, как на российских дорогах он, конечно, морально не готов. Но еще хуже обстоят дела с охлаждением.

При нашей эксплуатации устройство достаточно быстро забивается грязью, радиаторы и вентиляторы буквально покрываются «бетоном» — толстым слоем прессованной пыли, которая полностью перекрывает и так недостаточный источник прохлады. В результате достаточно дорогой уже по сегодняшним меркам «тюнинг» служит всего пару лет, а потом перестает подавать признаки жизни, пахнув на прощанье «сухариками с дымком». Ремонтировать — финансово нецелесообразно.