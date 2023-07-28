Китайские штучки: почему горят автомагнитолы из Поднебесной

Китайская магнитола, что продается для всех на свете моделей машин, отлично выглядит, просто устанавливается и обладает десятками функций: и телефон подключается, и музыку транслирует, и камеру заднего вида показывает, и видео с youtube хоть на ходу смотри, и многое-многое другое. Честно говоря, такие устройства зачастую затыкают за пояс даже штатные «головы», потому что они современнее, функциональнее, мощнее. Но есть у них и недостатки.
В основе «магнитолы», если этот многофункциональный комбайн еще можно так назвать, лежит, как правило, самый обыкновенный планшет. К такой тряске, как на российских дорогах он, конечно, морально не готов. Но еще хуже обстоят дела с охлаждением.
При нашей эксплуатации устройство достаточно быстро забивается грязью, радиаторы и вентиляторы буквально покрываются «бетоном» — толстым слоем прессованной пыли, которая полностью перекрывает и так недостаточный источник прохлады. В результате достаточно дорогой уже по сегодняшним меркам «тюнинг» служит всего пару лет, а потом перестает подавать признаки жизни, пахнув на прощанье «сухариками с дымком». Ремонтировать — финансово нецелесообразно.
А вот обслуживать нужно обязательно. Так и только так можно продлить срок службы «музыки» на долгие годы. Для этого гаджет необходимо снять, разобрать и пропылесосить! Чтобы в момент такого сервиса не натворить бед, пылесосущий шланг необходимо закрыть нетканой салфеткой — если что и вылетит, то останется в зоне доступа и будет заметно. Убрав верхние слои грязи, переходим к самому важному — системе охлаждения.
Радиатор и вентилятор нужно разобрать и почистить — пыль прекрасно размягчается ватной палочкой, после убирается все тем же пылесосом. Перед началом процедуры недурственно было бы изучить матчасть: а есть ли смысл пылесосить или стоит сразу менять на усиленный комплект? Замена обычно не очень сложная: пара винтов да одна колодка с проводами. Кто термопасту на компьютере менял — точно справится.
Обозрев однажды клубы пыли (буквально перекати-поле внутри дорогостоящего музыкального комплекса), начинаешь понимать слова опытных водителей, проводящих такую процедуру чуть ли не ежегодно. Раскаленный воздух из дефлекторов, соседство с моторными щитом и забитая всякой пакостью система охлаждения — слишком сложные условия, никак не способствующие долгим годам эксплуатации.