Почему в начале заправки автомобиля топливом может отстреливать пистолет

Дело в том, что бензин подается в горловину под большим давлением, пенится и создает, в свою очередь, повышенное давление в топливной системе автомобиля, которое аппарат на АЗС принимает за наполнение резервуара и прекращает подачу.

Надежды на заправщика мало: у него несколько колонок, десяток агрессивных водителей и никакого желания разбираться. Да и к тому же работник есть далеко не везде: неужто придется стоять у раздатчика и самостоятельно щелкать пистолетом, оттирая руки после от пахучего горючего? Нет, есть решение куда проще.

Мало кто знает, что у пистолета на колонке есть два положения для фиксации «курка»: вдавив клавишу до упора, как это обычно бывает, мы автоматически получаем самое высокое давление, при котором бак наполняется быстро. Но есть и среднее положение, когда топливо подается медленнее. Да, придется дольше ждать у кассы, но пениться горючка будет не так сильно, следовательно, и пистолет не станет отщелкивать раньше времени.