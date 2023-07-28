Почему в начале заправки автомобиля топливом может отстреливать пистолет

Фото: freepik.com
Облитое крыло, бесконечная очередь, «онлайн сегодня не принимаем», да еще и пистолет отказывается заправлять автомобиль, постоянно отщелкивая. Сегодня просто не день Бэкхема? Первые три пункта в нашей стране пока побороть сложно, а вот последнюю проблему решить вполне реально. Причем раз и навсегда. А как именно, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Посещение АЗС, как правило, связано с общением: коллеги по очереди, касса и, конечно, заправщик. Последний настраивает колонку, открывает топливный бак и втыкает в горловину шланг с горючим. Вроде, ничего сложного, но откуда тогда столько проблем? Например, постоянно залитое бензином крыло: помимо испорченного внешнего вида, это еще и серьезный удар по лакокрасочному покрытию. Топливо — хоть и легкий, но все же растворитель.

Знатоки говорят, что фраза «до первого щелчка, пожалуйста» может защитить крыло от бурого пятна разлитого бензина, который рьяный заправщик пытается запрессовать в бак. Однако у медали есть и оборотная сторона: тот самый щелчок может произойти куда раньше, чем машина «наестся» горючим.

Фото: freepik.com

Дело в том, что бензин подается в горловину под большим давлением, пенится и создает, в свою очередь, повышенное давление в топливной системе автомобиля, которое аппарат на АЗС принимает за наполнение резервуара и прекращает подачу.

Надежды на заправщика мало: у него несколько колонок, десяток агрессивных водителей и никакого желания разбираться. Да и к тому же работник есть далеко не везде: неужто придется стоять у раздатчика и самостоятельно щелкать пистолетом, оттирая руки после от пахучего горючего? Нет, есть решение куда проще.

Мало кто знает, что у пистолета на колонке есть два положения для фиксации «курка»: вдавив клавишу до упора, как это обычно бывает, мы автоматически получаем самое высокое давление, при котором бак наполняется быстро. Но есть и среднее положение, когда топливо подается медленнее. Да, придется дольше ждать у кассы, но пениться горючка будет не так сильно, следовательно, и пистолет не станет отщелкивать раньше времени.

АЗС, бензин, лайфхак
28 июля 2023
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