Почему в салоне автомобиля пахнет тухлыми яйцами

Салон автомобиля, сколько в него вонючек и пахучек ни вешай, всегда полон технических ароматов. Пахнет пластик. Из окна, из-под уплотнителей тянет асфальтом, жжеными резиной и колодками. Без выхлопных газов тоже никуда: экологически чистые электромобили компенсируются гнилыми КамАЗами, чьи двигатели только на прошлой неделе перебрали дважды.
Есть и запахи, которые должны заставить владельца насторожиться: сладковатый химический, режущий нос — это подтекает антифриз из печки. Чтобы подтвердить довод, достаточно лишь засунуть руку под водительский ковер — там влажно, а белая салфетка безошибочно определит цвет жидкости. Ощущаются нотки бензина? Пора бы проверить целостность выхлопной системы, залезть под сиденье или в багажник, поинтересоваться самочувствием резиновой прокладки на погружном бензонасосе.
Но это понятные технические запахи. А что делать, если в машине откровенно несет тухлыми яйцами? Где искать «врага» в таком случае?
Первым делом в голову лезут истории из девяностых, когда обиженные собственником автомобиля механики прятали в недрах салона яйца и консервные банки, начинающие со временем источать жуткие ароматы. Кроме того, конечно, возникает острое желание проверить багажник: уж не остался ли там после последней поездки на дачу мешочек с бытовыми отходами? Вот вы смеетесь, а мастера в автосервисах регулярно находят такие «клады».
Впрочем, самая вероятная причина «тухлых яиц» кроется под днищем: ими начинает смердеть наглухо забитый катализатор. «Услышав» первые «нотки», следует немедленно обратиться на СТО, дабы еще неокончательно умерший узел — который, к слову, стоит, как крыло от «Боинга» — немедленно сняли и промыли.
Мойка «ката» позволяет значительно продлить срок его службы, а также сохранить ресурс двигателя. Последний, кстати, непременно «выразит благодарность» еще и возвращением динамики и сокращением потребления горючего.