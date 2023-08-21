Почему в салоне автомобиля пахнет тухлыми яйцами

Салон автомобиля, сколько в него вонючек и пахучек ни вешай, всегда полон технических ароматов. Пахнет пластик. Из окна, из-под уплотнителей тянет асфальтом, жжеными резиной и колодками. Без выхлопных газов тоже никуда: экологически чистые электромобили компенсируются гнилыми КамАЗами, чьи двигатели только на прошлой неделе перебрали дважды.

Есть и запахи, которые должны заставить владельца насторожиться: сладковатый химический, режущий нос — это подтекает антифриз из печки. Чтобы подтвердить довод, достаточно лишь засунуть руку под водительский ковер — там влажно, а белая салфетка безошибочно определит цвет жидкости. Ощущаются нотки бензина? Пора бы проверить целостность выхлопной системы, залезть под сиденье или в багажник, поинтересоваться самочувствием резиновой прокладки на погружном бензонасосе.

Но это понятные технические запахи. А что делать, если в машине откровенно несет тухлыми яйцами? Где искать «врага» в таком случае?