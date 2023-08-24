К каким ужасным последствиям может привести чистка воздушного фильтра

Кратко напомним, что в дешевых фильтрах используют так называемую штору из гофрированной бумаги, работающую по принципу сита. Если частица грязи больше поры — она удерживается, если меньше — пропускается. По мере загрязнения, скопившаяся пыль задерживает более мелкие частицы. И так до того момента, пока мотор не начинает задыхаться от дефицита воздуха.
Однако сейчас все больше применяют более современные и дорогие расходники из нетканого волокнистого материала. У таких несколько иные принципы фильтрации: так называемый инерционный и кулоновский. В первом случае воздух увлекает за собой частицы грязи, которые сталкиваются с волокном и повисают на нем. Во втором работают электростатические силы притяжения.
В общем, когда фильтр достают из короба, то внешне он зачастую выглядит как новый. А ведь проработал, например, 8000 км. Логичное решение любого водителя — да и незачем его менять. Убирают листву и остатки насекомых щеткой, выбивают о какую-нибудь деревяшку и ставят обратно.
Интересно и то, что и сами производители увеличивают сроки эксплуатации таких расходников. Пишут, что они выдерживают 15 000—30 000 км пробега. При этом методик проверки состояния элемента нет. Вообще!
А недавно выяснилось, что когда загрязняющих частиц на волокнах накапливается слишком много, эти нечистоты могут улететь прямо в двигатель. Получается что-то вроде самосброса. Данный процесс кратно ускоряет выбивание или чистка спецраствором, продающимся в автомагазинах. В результате «грязесброса» первым страдает MAF-сенсор на впуске. От этого электронный блок управления двигателем начинает давать неверные данные по топливоподаче. Кстати, сенсор на премиальных автомобилях стоит около 70 000 рублей.
Что касается остальной грязи, то она, попадая в двигатель, работает как абразив. Про это мы уже не раз писали. Итог — задиры на стенках цилиндров, масложор и так далее. Вот и ответ на вопрос, почему у движка, который регулярно обслуживали, вдруг появились признаки износа. Поэтому не экономьте на фильтре. И меняйте его каждые 7000 — 10 000 км пробега.