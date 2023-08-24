К каким ужасным последствиям может привести чистка воздушного фильтра

Кратко напомним, что в дешевых фильтрах используют так называемую штору из гофрированной бумаги, работающую по принципу сита. Если частица грязи больше поры — она удерживается, если меньше — пропускается. По мере загрязнения, скопившаяся пыль задерживает более мелкие частицы. И так до того момента, пока мотор не начинает задыхаться от дефицита воздуха.

Однако сейчас все больше применяют более современные и дорогие расходники из нетканого волокнистого материала. У таких несколько иные принципы фильтрации: так называемый инерционный и кулоновский. В первом случае воздух увлекает за собой частицы грязи, которые сталкиваются с волокном и повисают на нем. Во втором работают электростатические силы притяжения.

В общем, когда фильтр достают из короба, то внешне он зачастую выглядит как новый. А ведь проработал, например, 8000 км. Логичное решение любого водителя — да и незачем его менять. Убирают листву и остатки насекомых щеткой, выбивают о какую-нибудь деревяшку и ставят обратно.