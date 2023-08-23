Без автосервиса: как быстро и дешево проверить исправность датчика кислорода

Нередко чувствительный элемент, который определяет количество кислорода в выхлопных газах, зарастает нагаром и, как следствие, начинает также работать неправильно. Обычно он выдает высокое напряжение, то есть показывает богатую смесь. В него можно попытаться «вдохнуть жизнь», просто проехав по трассе на высоких оборотах (от 3500 об/мин). Тогда температура отработавших газов станет высокой, датчик сильно нагреется и нагар с него просто сойдет. Часто такой «безаперабельный» метод помогает.

Можно сделать и более точную диагностику с помощью мультиметра. Им измеряют, скажем, заряд аккумулятора. Такой есть у многих автолюбителей. Для этого сначала подключаем щупы прибора к непрогретому датчику. Обычное его напряжение — 450 микровольт. А вот после прогрева оно начинает колебаться в районе от 100 до 900 микровольт. По этим цифрам и судят о составе смеси и исправности механизма. Верхний уровень (900 мирковольт) говорит, что смесь богатая, низкий — бедная.

Далее сознательно делаем подсос воздуха и смотрим, как на это отреагирует прибор. Если сигнал упал до 100 микровольт — «кислородный» работает верно. В ином случае придется менять запчасть на новую.