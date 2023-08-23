Без автосервиса: как быстро и дешево проверить исправность датчика кислорода

Для начала напомним, что важная запчасть устанавливается на выпускную трубу и входит в состав системы управления силовым агрегатом. Нужен датчик для того, чтобы контроллер корректно определял состав топливо-воздушной смеси, на которой работает мотор. Соответственно, мог ее обеднять или обогащать.
Неисправная деталь всякий раз «обманывает» контроллер. Например, показывает, что смесь слишком богатая, хотя на самом деле все не так. Из-за этого электроника ее обедняет и движок начинает функционировать неустойчиво. Особенно на холостых оборотах. Проверка элементарна. Выкручиваем датчик и смотрим на реакцию «стального сердца». Если все ровно и стабильно — вот и причина. Дальше нужно менять запчасть, либо попытаться ее почистить.
Нередко чувствительный элемент, который определяет количество кислорода в выхлопных газах, зарастает нагаром и, как следствие, начинает также работать неправильно. Обычно он выдает высокое напряжение, то есть показывает богатую смесь. В него можно попытаться «вдохнуть жизнь», просто проехав по трассе на высоких оборотах (от 3500 об/мин). Тогда температура отработавших газов станет высокой, датчик сильно нагреется и нагар с него просто сойдет. Часто такой «безаперабельный» метод помогает.
Можно сделать и более точную диагностику с помощью мультиметра. Им измеряют, скажем, заряд аккумулятора. Такой есть у многих автолюбителей. Для этого сначала подключаем щупы прибора к непрогретому датчику. Обычное его напряжение — 450 микровольт. А вот после прогрева оно начинает колебаться в районе от 100 до 900 микровольт. По этим цифрам и судят о составе смеси и исправности механизма. Верхний уровень (900 мирковольт) говорит, что смесь богатая, низкий — бедная.
Далее сознательно делаем подсос воздуха и смотрим, как на это отреагирует прибор. Если сигнал упал до 100 микровольт — «кислородный» работает верно. В ином случае придется менять запчасть на новую.