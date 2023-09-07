Зачем советские водители на самом деле перетягивали торпедо кожей

Торпедо или, как говорят в некоторых регионах, парприз на модных и современных автомобилях всегда перетянут искусственной кожей. Пластик — материал для бедных. Бедных комплектаций и бедных владельцев. Однако последние не унывают и самостоятельно осуществляют эту привлекательную на вид и приятную на ощупь доработку. Благо, при определенном складе ума и рук такой «улучшайзинг» обойдется недорого. Да и функционал у него — не только декоративный.
Обшивать автомобильный пластик кожей начали еще в СССР: во времена развитого социализма тюнинга было немного, а вот воображения — более чем достаточно. Да и проблем достать пару кусков дерматина не возникало — бартер никто не отменял. Так поздним торпедо «Жигулей» и «Москвичей» возмещали утраченную с обновлением мягкую отделку: с годами советский автопром — как, собственно, и архитектура — только отказывался от разного рода украшательств и роскоши. Мягкие элементы салона, хром и прочее уходило в прошлое. Но не из сознания изголодавшегося автомобилиста.
Впрочем, у мягких торпедо и прочих накладок был не только декоративный подтекст: такое оформление позволяло избегать многочисленных сверчков, скрипов и иного весьма неприятного музыкального сопровождения. А они появлялись довольно быстро: методика и элементы крепления деталей отделки качеством и заложенным инженерным просчетом не обладали. Не обладали от слова «совсем».
Так что народ не дожидался появления первых скрипов и сразу начинал переделывать. Чем? Да тем, что попадало под руку и наилучшим образом подходило для целей и задач — искусственной кожей. Сделал красиво — получил и визуальный, и тактильный, и функциональный эффект. Сваял «от бедра» — только последний.
Сегодняшний подход от дедовского ничем не отличается: какая бы приставка «евро» ни шла перед названием, скрипеть будет, если сделано в наших проклятых широтах. Хотя это касалось и ранних «корейцев» или трижды отходивших свой ресурс «японцев». Времени подвластны все. Так что отрез синтетического материала, для красоты именуемого искусственной кожей, пригодится и нам. И ровно для тех же целей: чтобы красиво, приятно и, самое главное, тихо.