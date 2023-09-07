Зачем советские водители на самом деле перетягивали торпедо кожей

Торпедо или, как говорят в некоторых регионах, парприз на модных и современных автомобилях всегда перетянут искусственной кожей. Пластик — материал для бедных. Бедных комплектаций и бедных владельцев. Однако последние не унывают и самостоятельно осуществляют эту привлекательную на вид и приятную на ощупь доработку. Благо, при определенном складе ума и рук такой «улучшайзинг» обойдется недорого. Да и функционал у него — не только декоративный.

Обшивать автомобильный пластик кожей начали еще в СССР: во времена развитого социализма тюнинга было немного, а вот воображения — более чем достаточно. Да и проблем достать пару кусков дерматина не возникало — бартер никто не отменял. Так поздним торпедо «Жигулей» и «Москвичей» возмещали утраченную с обновлением мягкую отделку: с годами советский автопром — как, собственно, и архитектура — только отказывался от разного рода украшательств и роскоши. Мягкие элементы салона, хром и прочее уходило в прошлое. Но не из сознания изголодавшегося автомобилиста.