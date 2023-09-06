Очень опасный симптом: почему при прогреве мотора на приборке загорается «масленка»

Масляное голодание — самый короткий путь к поломке любого двигателя внутреннего сгорания. Нехватка смазки мгновенно приводит к задирам на цилиндрах, поршнях и кулачках валов, а затем и к полной переборке. Дорогое, надо сказать, удовольствие. И чтобы водители до этой беды не доводили, на приборной панели есть специальный индикатор — «масленка». Он красного цвета, а с красными лампами своим ходом двигаться нельзя.

В трех случаях из четырех индикатор погаснет, если долить масло до нужного уровня. Смазка может сгорать из-за некорректного подбора, из-за обычного износа двигателя и задубевших маслосъемных колпачков или, что бывает куда чаще, просто уходить из-под отживших свое резиновых уплотнителей. Кстати, не грех и картер проверить — он гниет, деформируется от «прямого вмешательства» и начинает пропускать.

Но иногда бывает так, что лампочка активируется только во время прогрева, а после сама гаснет. Проверяем — уровень в норме. И куда бежать, кого искать?