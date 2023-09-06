Очень опасный симптом: почему при прогреве мотора на приборке загорается «масленка»

Масляное голодание — самый короткий путь к поломке любого двигателя внутреннего сгорания. Нехватка смазки мгновенно приводит к задирам на цилиндрах, поршнях и кулачках валов, а затем и к полной переборке. Дорогое, надо сказать, удовольствие. И чтобы водители до этой беды не доводили, на приборной панели есть специальный индикатор — «масленка». Он красного цвета, а с красными лампами своим ходом двигаться нельзя.
В трех случаях из четырех индикатор погаснет, если долить масло до нужного уровня. Смазка может сгорать из-за некорректного подбора, из-за обычного износа двигателя и задубевших маслосъемных колпачков или, что бывает куда чаще, просто уходить из-под отживших свое резиновых уплотнителей. Кстати, не грех и картер проверить — он гниет, деформируется от «прямого вмешательства» и начинает пропускать.
Но иногда бывает так, что лампочка активируется только во время прогрева, а после сама гаснет. Проверяем — уровень в норме. И куда бежать, кого искать?
Ответ, как ни странно, прост и лежит на поверхности: это — симптом забитого масляного фильтра. Недавно меняли? Привет, неоригинальные запчасти из раздела «мне подешевле». Давление внутри системы чудовищное, фильтрующий элемент напоминает прессованную туалетную бумагу или старые газеты, а посему мгновенно забивается, рвется и деформируется. Порой гнется даже сам «стаканчик» фильтра, так что иногда проблему можно увидеть, просто заглянув в моторный отсек.
С годами в двигателе скапливается огромное количество грязи, как бы часто масло ни менялось. Агрегат прочищают специальными составами, снимают и моют картер, но нечистоты внутри все равно остаются. И все они летят непосредственно в фильтр и в больших количествах. Полностью отмыть мотор от вековечных отложений можно, только разобрав «до винта». Но начинать всегда нужно с малого.
Замена, новое масло и диагностика «методом тыка»: эксплуатировать машину в привычном ключе и поглядывать на приборную панель чаще обычного. Если перемены произошли — легко отделались и заслужили награду за сообразительность. Нет — привет, переборка. Возможно, грязи действительно скопилось слишком много. Возможно, вышел из строя масляный насос, в котором за несколько сотен тысяч километров износились шестерни.
Горящая на приборной доске пиктограмма «долейте масло» означает только одно: ездить на автомобиле больше нельзя. Совсем. Если таковая зажглась и не тухнет, нужно принимать меры немедленно — откладывать уже некуда.
Кстати, при покупке подержанного авто, запуская мотор, следует первым делом обращать внимание именно на нее — на «масленку»: она должна загораться при повороте ключа и тухнуть после «пробуждения» двигателя. Не загорелась? Видать, лампочка перегорела или ее заранее удалили. Да-да: по причине того, что постоянно выскакивала, сигнализируя о неисправности.