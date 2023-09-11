Как «убить» мотор свежим маслом известного бренда

В этом материале речь не пойдет об ошибках при подборе для конкретного мотора характеристик масла. И не о нарушениях сроков или технологии его замены. Не будем мы говорить и о неприятностях, связанных с самостоятельным добавлением в него «чудодейственных» присадок. Нет. Мы обсуждаем смазки, в теории идеально подходящие для двигателя. Но при этом смертоносных для него.

Такой парадокс имеет место гораздо чаще, чем может показаться. Мало кто из автовладельцев в курсе, но и в канистрах, и в бочках с моторной смазкой может присутствовать осадок. Разумеется, подобные факты любая «масляная» компания будет отрицать, даже если об этом станет широко известно. Но огласка подобных случаев — дело крайне редкое. Практически никто не обращает внимания на консистенцию жидкости, заливаемой в двигатель из свежевскрытой канистры или накачанной из 200-литровой бочки в техцентре. Между тем, в лубриканте может присутствовать осадок светлого или темного цветов.

Светлый — это либо некая сконденсировавшаяся из полностью растворенного состояния присадка, либо малкодисперсные частицы фильтрующего элемента, использующегося на некоторых НПЗ для очистки базового масла. «Выпадающая в осадок» присадка — это плохо само по себе. Поскольку означает неоднородность свойств подобной автохимии.