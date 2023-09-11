Как «убить» мотор свежим маслом известного бренда

В этом материале речь не пойдет об ошибках при подборе для конкретного мотора характеристик масла. И не о нарушениях сроков или технологии его замены. Не будем мы говорить и о неприятностях, связанных с самостоятельным добавлением в него «чудодейственных» присадок. Нет. Мы обсуждаем смазки, в теории идеально подходящие для двигателя. Но при этом смертоносных для него.
Такой парадокс имеет место гораздо чаще, чем может показаться. Мало кто из автовладельцев в курсе, но и в канистрах, и в бочках с моторной смазкой может присутствовать осадок. Разумеется, подобные факты любая «масляная» компания будет отрицать, даже если об этом станет широко известно. Но огласка подобных случаев — дело крайне редкое. Практически никто не обращает внимания на консистенцию жидкости, заливаемой в двигатель из свежевскрытой канистры или накачанной из 200-литровой бочки в техцентре. Между тем, в лубриканте может присутствовать осадок светлого или темного цветов.
Светлый — это либо некая сконденсировавшаяся из полностью растворенного состояния присадка, либо малкодисперсные частицы фильтрующего элемента, использующегося на некоторых НПЗ для очистки базового масла. «Выпадающая в осадок» присадка — это плохо само по себе. Поскольку означает неоднородность свойств подобной автохимии.
А «частички фильтра», попадая вместе с маслом в камеру сгорания, неизбежно станут причиной закоксовывания там всего и вся. Что довольно быстро приведет к необходимости капремонта.
Бывает, что на дне канистры обнаруживается темный осадок. Он — самая-самая «жесть». Это — мелкодисперсные частицы одного из катализаторов, используемых при изготовлении смазок. По идее, их обязаны «отлавливать» специальные фильтры на НПЗ. Но если там «что-то пошло не так», такой абразив, попадая в цилиндры двигателя, в кратчайшие сроки «убивает» в нем все трущиеся пары.
Существует довольно большая группа автовладельцев, предпочитающих менять масло в моторе на новое «из бочки» на СТО. А для обладателей находящихся на гарантии машин эта участь неизбежна. Теперь представьте, что осадок выпал на дно не 4-литровой канистры, а 200-литровой бочки. Обнаружить его визуально, заглянув в горловину этого замечательного сосуда, не получится: слишком там темно. И какой «подарочек» получат моторы машин, которым достанется фирменное масло с самого дна? Скоропостижная смерть. И автовладелец несчастливого ТС потом замучается доказывать, что сам дилерский центр залил в его авто некондиционную смазку.
Таким образом человеку, задумавшему поменять масло в моторе авто, имеет смысл (ради своего же душевного спокойствия!) не пользоваться «бочковым» продуктом, предпочтя расфасованный в канистры. И перед заливкой в движок лучше не полениться и заглянуть в баклагу с лубрикантом чтобы уточнить: а нет ли там предательского осадка?
Впрочем, особо волноваться по этому поводу не стоит. Как отмечают многие эксперты, с которыми неоднократно консультировались наши тест-редакторы, отмеченную выше ситуацию с наличием осадка в свежем моторном масле следует рассматривать как фарс-мажор. Более того, у тех производителей смазочных материалов, что выпускают и OEM-продукцию, поставляемую на конвейеры автозаводов, подобные случаи исключены в принципе. И вот почему.
Так, если оценивать качество свежих лубрикантов, обязательно надо учитывать одну из важных особенностей их производства. Смысл здесь в том, что все его этапы, включая фасовку, сегодня подвергаются тотальному технологическому контролю. Это можно рассмотреть на примере смазок известного турецкого бренда Opet, которые сегодня массово используются на конвейерах ряда крупных автоконцернов.
Учитывая данный факт, на всех технологических линиях Opet действует жесткий сквозной контроль за параметрами продукции. И в случае критического отклонения каких-либо показателей от заданных нормативов, вся партия масла бракуется и снимается с производства. Очевидно, что при таком подходе к контролю качества выпуск некондиции полностью исключается. В итоге на автозаводы и на прилавки поступают только качественные смазки со стабильным пакетом присадок, долгое время сохраняющие свои рабочие свойства. Чем, собственно, и славится вся фирменная продукция Opet.