Промывочное масло: острая необходимость или стандартный развод

Замена масла превратилась нынче в операцию «на одну трубку», как говаривал великий Шерлок Холмс: даже не откручивая пробку, масло «изымают» из мотора через щуп с помощью насоса, меняют фильтр, заливают новое и «был таков». Чуть дольше — по старинке, через сливную горловину. Раньше еще практиковали разные глупости вроде снятия картера или, упаси Господи, заливки промывочного масла, на котором мотор нужно было, как минимум, прогреть, после снова слить и только тогда заливать «рабочее».

Но в современном сверхскоростном мире от этих пережитков прошлого отказались.Да и к чему лишние траты времени и денег? Одно дело, когда мотор «хватанул» воды и обзавелся эмульсией, тут не грех и промыть, но в штатной-то ситуации зачем искать от добра — добра? Слил — залил — поехал!

Однако мало кто из современных водителей помнит, что при замене в моторе остается до полулитра старой жижи с ее грязью, стружкой и прочими прелестями. Порой — весьма твердой консистенции и крупной фракции. И оно обязательно отправится прямиком в цилиндры вместе с новым лубрикантом. Убрать его полностью можно только одним способом — разобрать силовой агрегат. Большую часть — сняв картер и отмыв все его недра.