Промывочное масло: острая необходимость или стандартный развод

Замена масла превратилась нынче в операцию «на одну трубку», как говаривал великий Шерлок Холмс: даже не откручивая пробку, масло «изымают» из мотора через щуп с помощью насоса, меняют фильтр, заливают новое и «был таков». Чуть дольше — по старинке, через сливную горловину. Раньше еще практиковали разные глупости вроде снятия картера или, упаси Господи, заливки промывочного масла, на котором мотор нужно было, как минимум, прогреть, после снова слить и только тогда заливать «рабочее».
Но в современном сверхскоростном мире от этих пережитков прошлого отказались.Да и к чему лишние траты времени и денег? Одно дело, когда мотор «хватанул» воды и обзавелся эмульсией, тут не грех и промыть, но в штатной-то ситуации зачем искать от добра — добра? Слил — залил — поехал!
Однако мало кто из современных водителей помнит, что при замене в моторе остается до полулитра старой жижи с ее грязью, стружкой и прочими прелестями. Порой — весьма твердой консистенции и крупной фракции. И оно обязательно отправится прямиком в цилиндры вместе с новым лубрикантом. Убрать его полностью можно только одним способом — разобрать силовой агрегат. Большую часть — сняв картер и отмыв все его недра.
Промывка нужна не ради собственно двигателя, а ради очистки того самого картера, простого выгребания грязи, которая постепенно, год за годом накапливается. Чем старше машина — тем ее больше. Поэтому покупая подержанный автомобиль, промывку нужно делать всегда.
Не потому, что там было когда-то неизвестное масло (любые моторные масла можно смешивать без страха и упрека), а только ради самой бережной чистки силового агрегата и его «отстойника». Лишним точно не будет. Как и аналогичная операция при каждой, скажем, третьей замене смазки.
Более того: специальные составы для этих целей покупать не обязательно: в Сети и в том же «Ашане» есть предложения моторных масел, эксплуатировать на которых машину в наших условиях рука не повернется. Зато цена — до 600 рублей за канистру! Для смазки цепи на бензопиле и велосипеде, а так же для промывки двигателя — самое то!