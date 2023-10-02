Как автосервисы «разводят» автовладельцев, пользуясь неочевидными признаками близкой «смерти» катализатора

Рано или поздно в любой машине катализатор отдает концы. Часто процесс «умирания» затягивается на довольно длительное время, в течение которого автовладелец пытается понять: что же такое происходит с его ТС. Как правило, «лечение» автомобиля доверяют профессионалам — работникам автосервиса. И если последние обладают нормальной квалификацией, диагноз ставится быстро. Но вот далее, как говорится, возможны варианты.

Порядочный мастер сразу выложит автовладельцу всю правду-матку. Но это финансово неинтересно для СТО. Поскольку стандартное решение (вырезать катализатор и слегка перенастроить «мозги» мотора) принесет компании минимальную выгоду. Однако если подойти к ситуации «творчески», кошелек клиента можно изрядно «подоить». Происходит это примерно следующим образом.

Один из симптомов «дохнущего» катализатора — неуверенный запуск мотора. То есть кажется, что стартер «плохо крутит», а искра не в состоянии стабильно воспламенять горючую смесь в цилиндрах. Вот и начинают мастера «искать проблемы» в системе зажигания и электрике машины вообще. Для начала меняют старые свечи на новые. Когда выясняется, что это не помогает (естественно не помогает, причина-то в ином!), клиенту приходится покупать новую/новые катушки зажигания, оплачивать переборку стартера, а также нормочасы за диагностику и «ремонт» электрики.