Как автосервисы «разводят» автовладельцев, пользуясь неочевидными признаками близкой «смерти» катализатора

Рано или поздно в любой машине катализатор отдает концы. Часто процесс «умирания» затягивается на довольно длительное время, в течение которого автовладелец пытается понять: что же такое происходит с его ТС. Как правило, «лечение» автомобиля доверяют профессионалам — работникам автосервиса. И если последние обладают нормальной квалификацией, диагноз ставится быстро. Но вот далее, как говорится, возможны варианты.
Порядочный мастер сразу выложит автовладельцу всю правду-матку. Но это финансово неинтересно для СТО. Поскольку стандартное решение (вырезать катализатор и слегка перенастроить «мозги» мотора) принесет компании минимальную выгоду. Однако если подойти к ситуации «творчески», кошелек клиента можно изрядно «подоить». Происходит это примерно следующим образом.
Один из симптомов «дохнущего» катализатора — неуверенный запуск мотора. То есть кажется, что стартер «плохо крутит», а искра не в состоянии стабильно воспламенять горючую смесь в цилиндрах. Вот и начинают мастера «искать проблемы» в системе зажигания и электрике машины вообще. Для начала меняют старые свечи на новые. Когда выясняется, что это не помогает (естественно не помогает, причина-то в ином!), клиенту приходится покупать новую/новые катушки зажигания, оплачивать переборку стартера, а также нормочасы за диагностику и «ремонт» электрики.
В конце концов, на финальном этапе подобного «развода» — например, когда клиента вынуждают купить какой-то недешевый новый узел — как бы между делом ему советуют еще и катализатор удалить. Якобы он может скоро выйти из строя, а раз уж машина все равно на подъемнике, заодно можно его ликвидировать. При этом автовладельцу прямым текстом говорится, что если он оставит свой плохой «каталик» сервису, его стоимость зачтется при формировании итогового ценника за услуги. Ведь использованный картридж катализатора — очень дорогое вторсырье.
Естественно, что от подобного «щедрого предложения» в такой ситуации не откажется ни один автовладелец, ведь ремонт уже «сожрал» кучу средств. Далее на машину устанавливают, скажем, новенький стартер (при том, что старый на самом деле вполне нормально работал) и параллельно удаляют катализатор. Мотор, само собой, волшебным образом начинает прекрасно заводиться. Автомобилист доволен, хотя и отдал СТО массу денег. И не подозревает, что его элегантно и нагло «развели».
Но бывает и хуже. В смысле — дороже. При умирающем «каталике» часто резко растет расход масла в моторе. Параллельно последний начинает «жрать» топливо. При таких симптомах «развод» сводится к убеждению автовладельца в том, что у его машины проблемы с цилиндро-поршневой группой и капремонт двигателя неизбежен. Что гораздо затратней варианта с «неработающим зажиганием и стартером». И опять же, как бы между делом, хозяина ТС убеждают в необходимости удалить старый катализатор. Итог «развода» тот же: куча переплаченных ремонтникам денег и удаленный катализатор — все шито-крыто.