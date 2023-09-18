Советский лайфхак: как защитить автомобиль от ржавчины, не покупая дорогую «химию»

С проблемой коррозии автомобилисты сталкивались всегда: что в России, что в Америке. Многие скажут о дорожных реагентах, которые буквально разъедают защитный лакокрасочный слой, но стоит вспомнить, что и сами покрытия зачастую оставляли желать лучшего. Многие элементы автомобиля — например, подвеску и прочие мосты — в СССР не грунтовали, поэтому краска облетала за сезон, а дальше появлялась она. Ржавчина.
В 70-х придумали «мовиль» — он же «Москва — Вильнюс», названный в честь институтов, что занимались разработкой герметизирующего состава, перекрывающего доступ кислорода к металлу и, тем самым, предотвращающего появление коррозии. Хитро, но было в СССР еще более хитрое и действенное средство.
Лучшие разработки отечественных ученых, как известно, сначала шли на оборонку и производство, а только после попадали в гражданскую сферу. Так что действительно стоящий состав приходилось искать в тех сферах. И советские автовладельцы его нашли. Ну а дальше — бартер.
В СССР была весьма любопытная смазка АМС−3, разработанная для защиты от коррозии черных и цветных металлов, контактирующих с морской водой — механизмов и кузовов кораблей, гидросамолетов и подводных лодок. Она изготавливается из нефтяного масла с добавлением олео-стеарата алюминия в качестве загустителя и выглядит, как черная мазь. Идеально!
Во-первых, АМС−3, будучи смазкой целевой, то есть для профессионального использования, проходила десятки проверок, а уж с оборонным ОТК шутки плохи. Так что к «знаку качества» вопросов не возникало. Во-вторых, постоянный контакт с соленой водой — это не дорожный пескоструй и реагенты, а намного серьезнее. Так что автомобильное использование возможно более длительное — речь о десятках лет.
Ну а третий пункт, актуальный и тогда, и сегодня — цена. Смазка АМС−3 поставлялась в СССР в 15-килограммовых ведрах, а сколько таких уйдет на гидроплан или подводную лодку? Сто? Тысяча? Выменять или выкупить пару-тройку кг для обработки машины проблем не составляло.
Сегодня такой состав продается в интернете — при желании можно найти даже советские запасы: 1000 рублей за кг, притом что на автомобиль нужно 3—4 кг. И никакой реагент не страшен!