Советский лайфхак: как защитить автомобиль от ржавчины, не покупая дорогую «химию»

С проблемой коррозии автомобилисты сталкивались всегда: что в России, что в Америке. Многие скажут о дорожных реагентах, которые буквально разъедают защитный лакокрасочный слой, но стоит вспомнить, что и сами покрытия зачастую оставляли желать лучшего. Многие элементы автомобиля — например, подвеску и прочие мосты — в СССР не грунтовали, поэтому краска облетала за сезон, а дальше появлялась она. Ржавчина.

В 70-х придумали «мовиль» — он же «Москва — Вильнюс», названный в честь институтов, что занимались разработкой герметизирующего состава, перекрывающего доступ кислорода к металлу и, тем самым, предотвращающего появление коррозии. Хитро, но было в СССР еще более хитрое и действенное средство.

Лучшие разработки отечественных ученых, как известно, сначала шли на оборонку и производство, а только после попадали в гражданскую сферу. Так что действительно стоящий состав приходилось искать в тех сферах. И советские автовладельцы его нашли. Ну а дальше — бартер.