Непрерванный полет: как быстро выявить причину возросших оборотов двигателя

Подержанный автомобиль на то и подержанный, что ему требуется куда больше внимания от хозяина, чем новому. Список узлов и агрегатов, которые должны подвергаться обслуживанию, длиннее, а выкладываемая за сервис сумма выходит далеко за периметр «масло+фильтр». После трех лет эксплуатации начинают «сдаваться» элементы подвески, аккумуляторная батарея, некоторые датчики. Вылезают фирменные болячки. И чем дальше, тем больше.
Пятилетний автомобиль уже может озадачить существенными поломками, десятилетний — поставить в самое неловкое положение: проблем так много, что латать — не за что хватать. Одна «болячка» может скрываться разом в нескольких контурах, а ее «лечение» — занять целый отопительный сезон. И ведь надо еще правильно диагностировать, что порой весьма и весьма непросто.
Естественно, мастерские этим пользуются, нередко «приговаривая» работающие детали, а зачастую и вовсе проводя ремонт по принципу «от дешевого к дорогому», меняя элемент за элементом. Хороший пример — решение проблемы резкого и необоснованного взлета оборотов. В пробке, на ходу, на парковке — где угодно.
Итак, ничто не предвещало, но тахометр взметнулся, как костры огнями, остановившись на отметке 1500—2000 оборотов. Открою страшную тайну — нет такого автомобиля, где это — нормальные значения «на холостых». То есть в режиме стоянки. Не может мотор работать постоянно на 1,5 тысячах. Проблема обозначена, принята — полпути пройдено. Едем в сервис. А там начинается чехарда с дроссельной заслонкой (которую сначала помоют, а потом «приговорят»), датчиком РХХ и сонмой других элементов. А ведь каждый стоит целое состояние! Новый узел — это лучший узел, но в данном случае лучшее — враг хорошего.
Неадекватность оборотов — распространенная история, и локализовывать причину надо с самой простой детали. С тросика педали газа. Дело в том, что он находится в специальной гофре, которая со временем набивается грязью, мешая тросику мягко и плавно ходить. Более того, за годы и километры он истирается, распушается и начинает сам по себе за эту самую гофру цепляться. Вот обороты и взлетают, не возвращаясь на место.
Хотите простую диагностику? При повысившихся оборотах на «нейтралке» подденьте ботинком педаль газа и доведите ее вверх. В трех случаях из четырех показатели вернутся к положенным значениям. А причина неприятной, но далеко не смертельной неисправности будет точно определена — тросик газа под замену. Расскажут ли об этом методе в мастерской? Едва ли.