Непрерванный полет: как быстро выявить причину возросших оборотов двигателя

Подержанный автомобиль на то и подержанный, что ему требуется куда больше внимания от хозяина, чем новому. Список узлов и агрегатов, которые должны подвергаться обслуживанию, длиннее, а выкладываемая за сервис сумма выходит далеко за периметр «масло+фильтр». После трех лет эксплуатации начинают «сдаваться» элементы подвески, аккумуляторная батарея, некоторые датчики. Вылезают фирменные болячки. И чем дальше, тем больше.

Пятилетний автомобиль уже может озадачить существенными поломками, десятилетний — поставить в самое неловкое положение: проблем так много, что латать — не за что хватать. Одна «болячка» может скрываться разом в нескольких контурах, а ее «лечение» — занять целый отопительный сезон. И ведь надо еще правильно диагностировать, что порой весьма и весьма непросто.

Естественно, мастерские этим пользуются, нередко «приговаривая» работающие детали, а зачастую и вовсе проводя ремонт по принципу «от дешевого к дорогому», меняя элемент за элементом. Хороший пример — решение проблемы резкого и необоснованного взлета оборотов. В пробке, на ходу, на парковке — где угодно.