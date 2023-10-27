Силиконовое масло: с чем его «едят» опытные автовладельцы

Полиметилсилоксан, чаще именуемый «силиконовым маслом» — кремнийорганическая жидкость. Она ценна тем, что помимо высоких смазывающих свойств химически очень инертна, практически не имеет запаха и цвета. Чаще всего ее рекомендуют применять в автомобиле для предупреждения обледенения. Во всевозможных «пшикалках», предназначенных для обработки механизмов дверных ручек и уплотнителей, основной ингредиент — «силиконовая смазка».
На самом деле у нее гораздо больше вариантов применения в транспортном средстве. Самый неожиданный из них (для подавляющего большинства автовладельцев) — способность на некоторое время решить проблемы с электрикой под капотом. Например, при затрудненном пуске двигателя бывает полезно обработать «силиконкой» клеммы аккумулятора. Если он уже не новенький, да еще весь покрыт пылью-грязью, его мощности может недоставать для уверенного запуска мотора. Из-за того, что по слою грязи на батарее зачастую текут паразитные токи и разряжают ее.
Силиконовое масло — диэлектрик. Облив им клеммы, мы электрически изолируем их друг от друга и сберегаем приличное количество электроэнергии. При подозрении, что в высоковольтных проводах или какой-нибудь катушке зажигания имеет место утечка тока тоже применяют силиконовое масло.
Обработка этим диэлектриком проблемного участка электроцепи прекращает такое безобразие. Хотя бы на время. Кроме того, имеет смысл обработать «силиконкой» заскрипевшую пластиковую панель отделки салона. Верней — место ее сопряжения с соседними деталями.
Скрипящая при открывании-закрывании дверь — не менее законная «добыча» для силиконового спрея. Педальный узел на старой машине также может начать издавать неприятные звуки в процессе эксплуатации. В этом случае на уплотнения и сочленения, имеющиеся в его конструкции, следует «пшикнуть» силиконовым маслом. Проблема, скорее всего, уйдет, причем надолго. Салазки сидений порой начинают неприятно «попискивать» в процессе регулировки. Их тоже смазывают «силиконом» для ликвидации неприятных звуков.
Заметим, что «силикон» — отличное средство для продления жизни всевозможным резиновым изделиям. Некоторые опытные автовладельцы не ленятся и время от времени обрабатывают им пыльники приводов и шарниров подвески, а также патрубки под капотом. Полиметилсилоксан надолго возвращает резинотехническим изделиям эластичность. Благодаря этому они не трескаются и меньше рвутся.