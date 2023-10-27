Силиконовое масло: с чем его «едят» опытные автовладельцы

Полиметилсилоксан, чаще именуемый «силиконовым маслом» — кремнийорганическая жидкость. Она ценна тем, что помимо высоких смазывающих свойств химически очень инертна, практически не имеет запаха и цвета. Чаще всего ее рекомендуют применять в автомобиле для предупреждения обледенения. Во всевозможных «пшикалках», предназначенных для обработки механизмов дверных ручек и уплотнителей, основной ингредиент — «силиконовая смазка».

На самом деле у нее гораздо больше вариантов применения в транспортном средстве. Самый неожиданный из них (для подавляющего большинства автовладельцев) — способность на некоторое время решить проблемы с электрикой под капотом. Например, при затрудненном пуске двигателя бывает полезно обработать «силиконкой» клеммы аккумулятора. Если он уже не новенький, да еще весь покрыт пылью-грязью, его мощности может недоставать для уверенного запуска мотора. Из-за того, что по слою грязи на батарее зачастую текут паразитные токи и разряжают ее.

Силиконовое масло — диэлектрик. Облив им клеммы, мы электрически изолируем их друг от друга и сберегаем приличное количество электроэнергии. При подозрении, что в высоковольтных проводах или какой-нибудь катушке зажигания имеет место утечка тока тоже применяют силиконовое масло.